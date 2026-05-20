名古屋城木造天守のバリアフリー整備について、市は説明会の先送りを決めました。

【写真を見る】名古屋城のバリアフリー整備 説明会先送りへ 城の雰囲気･緊急時の避難方法などの検討が不十分… 広沢一郎市長｢“年単位で遅れる”ということは全くない想定｣

（名古屋市・広沢一郎市長）

「ものすごく“年単位で遅れる”ということは全くない想定」

名古屋城の木造天守の忠実な復元を目指す市は、バリアフリーと両立するため6人乗り相当の垂直昇降設備を、可能な限り上層階まで設置する案を模索してきました。

城の雰囲気･緊急時の避難方法などの検討が不十分

一方、大型エレベータの設置を求める障害者団体などには、何階まで設置するかを5月中に説明する予定でした。

しかし、城の雰囲気に与える影響や、緊急時の避難方法などの検討が不十分だとして先送りすることを明らかにしました。

新たに提示する時期は決まっていませんが、バリアフリーの全体像については、予定通り来年2月までに示したいということです。