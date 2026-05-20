3安打3打点で勝利に貢献

プロ野球・阪神の佐藤輝明内野手が19日、倉敷マスカットスタジアムで行われた中日戦に「4番・三塁」で先発出場。3回の第2打席に12号2ランを放つなど、3打数3安打3打点で、4-2の勝利に貢献した。本塁打を放った後に見せたポーズが話題になっている。

倉敷のファンにその打棒を見せつけた。3回1死一塁で打席に立つと、中日・金丸の真ん中に入ったスプリットを見逃さなかった。打球は大きな放物線を描き、阪神ファンの待つ右中間スタンドに飛び込んだ。

佐藤はダイヤモンドを回りながら、人差し指を立てたり、客席に手を上げたりしていた。試合後のヒーローインタビューで、本塁打後に誰に手を振っていたかを尋ねられると「じいちゃん、ばあちゃんが来ていたので、いい所見せられてよかったなと思います」と話していた。

この発言はネット上でも話題を呼び、Xには「気になってました」「テルのじいちゃんばあちゃんは全試合、球団がご招待すべきやね」「じいちゃんばあちゃん思いのテルちゃんええ子や」「自慢の孫」などの声が上がった。



（THE ANSWER編集部）