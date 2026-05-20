ÉñÂæ¡Ø¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¤È¼ö¤¤¤Î»Ò¡Ù¾å±é²ó¿ô1500²óÃ£À®¡ª¡¡¥Ï¥ê¡¼Ìò¡¦Ê¿²¬Í´ÂÀ¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê³ëÆ£¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÉñÂæ¡Ø¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¤È¼ö¤¤¤Î»Ò¡Ù¤¬¡¢¾å±é²ó¿ô1500²ó¤òÃ£À®¡£¤³¤ì¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼Ìò¤ÎÊ¿²¬Í´ÂÀ¤«¤é¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÈÂç¿Í¥Ï¥ê¡¼¡ÉÊ¿²¬Í´ÂÀ¤âÉñÂæ¾å¤Ç´¶¼Õ¤Î¥³¥á¥ó¥È¡ª
¡¡ËÜÉñÂæ¤Ï¡¢¾®Àâ¡Ö¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Îºî¼Ô¤Ç¤¢¤ëJ.K.¥í¡¼¥ê¥ó¥°¤¬¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥Æ¥£¥Õ¥¡¥Ë¡¼¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥½¡¼¥ó¤È¶¦¤ËÉñÂæ¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¡Ö¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¡×¥·¥ê¡¼¥º8ºîÌÜ¤ÎÊª¸ì¡£
¡¡¾®Àâ¤ÎºÇ½ª´¬¤«¤é19Ç¯¸å¡¢Éã¿Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿37ºÐ¤Î¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¤È¤½¤ÎÂ©»Ò¡¦¥¢¥ë¥Ð¥¹¤Î´Ø·¸¤ò¼´¤ËÉÁ¤«¤ì¤ë¿·¤¿¤ÊËÁ¸±Êª¸ì¤Ï¡¢2016Ç¯7·î¤Î¥í¥ó¥É¥ó½é±é°Ê¹ß¡¢¹¥É¾¤òÇî¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç¿ô¡¹¤Î±é·à¾Þ¤ò³ÍÆÀ¡£¹ñÆâ¤Ç¤âÂè30²óÆÉÇä±é·àÂç¾Þ¤ÎÁª¹Í°Ñ°÷ÆÃÊÌ¾Þ¡¢Âè48²óµÆÅÄ°ìÉ×±é·àÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢2022Ç¯¤Î³«Ëë°ÊÍèÂ³¤¯ËÜÉñÂæ¤¬¡¢5·î20Æü¤Î¥Þ¥Á¥Í¸ø±é¤Ç¾å±é²ó¿ô1500²ó¤òÃ£À®¤·¤¿¡£¤³¤ÎµÇ°¤¹¤Ù¤¸ø±é¤ËÍè¾ì¤·¤¿´ÑµÒ¤Ë¤Ï¡¢µÇ°´Ì¥Ð¥Ã¥¸¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥«¡¼¥É¤¬ÇÛÉÛ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢³ºÅö¸ø±é¤Î¼Ì¿¿¤ª¤è¤Ó¥Ï¥ê¡¼Ìò¥¥ã¥¹¥È¡¦Ê¿²¬Í´ÂÀ¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£
¡¡Ê¿²¬¤Ï¡Ö1500¸ø±é¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç·Ò¤¬¤ì¤Æ¤¤¿¥Ð¥È¥ó¤ò¤â¤Ã¤Æ¤³¤ÎÆü¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê³ëÆ£¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇÃç´Ö¤Î±éµ»¤Ë´¶Æ°¤·¡¢Í¦µ¤¤Å¤±¤é¤ì¤¿¤ê¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¼±ç¤ËÎå¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Æü¡¹¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£·à¾ì¤Çµ¯¤³¤ë¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤ËâË¡ÂÎ¸³¤¬¡¢³§ÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆÃÊÌ¤Ê1Æü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢ËÍ¤â¤Þ¤¿¥Ð¥È¥ó¤ò·Ò¤¤¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥é¥¹¥È¥¤¥ä¡¼¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´î¤Ó¤È´¶¼Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤¤¤è¤¤¤èËÜÉñÂæºÇ¸å¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤ë¡£Àè¹ÔÈ¯Çä¤Ï6·î6Æü10»þ¡¢°ìÈÌÈ¯Çä¤Ï6·î21Æü10»þ¤«¤é¡£ºÂÀÊ¤ÏÀèÃå½ç¤ÇÁªÂò²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Í½ÄêËç¿ô¤ËÃ£¤·¼¡Âè¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢12·î27Æü¤ÎÀé½©³Ú¸ø±é¤Þ¤Ç¤Î¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼Ìò¥¥ã¥¹¥È¤Î½Ð±é¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¸ø³«Ãæ¡£Â¾¥¥ã¥¹¥È¤Î½Ð±é¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ï¡¢Ëè·î½é½Ü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ÉñÂæ¡Ø¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¤È¼ö¤¤¤Î»Ò¡Ù¤Ï¡¢TBSÀÖºäACT¥·¥¢¥¿¡¼¤Ë¤Æ12·î27Æü¤Þ¤Ç¾å±é¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÈÂç¿Í¥Ï¥ê¡¼¡ÉÊ¿²¬Í´ÂÀ¤âÉñÂæ¾å¤Ç´¶¼Õ¤Î¥³¥á¥ó¥È¡ª
¡¡ËÜÉñÂæ¤Ï¡¢¾®Àâ¡Ö¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Îºî¼Ô¤Ç¤¢¤ëJ.K.¥í¡¼¥ê¥ó¥°¤¬¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥Æ¥£¥Õ¥¡¥Ë¡¼¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥½¡¼¥ó¤È¶¦¤ËÉñÂæ¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¡Ö¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¡×¥·¥ê¡¼¥º8ºîÌÜ¤ÎÊª¸ì¡£
¡¡¾®Àâ¤ÎºÇ½ª´¬¤«¤é19Ç¯¸å¡¢Éã¿Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿37ºÐ¤Î¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¤È¤½¤ÎÂ©»Ò¡¦¥¢¥ë¥Ð¥¹¤Î´Ø·¸¤ò¼´¤ËÉÁ¤«¤ì¤ë¿·¤¿¤ÊËÁ¸±Êª¸ì¤Ï¡¢2016Ç¯7·î¤Î¥í¥ó¥É¥ó½é±é°Ê¹ß¡¢¹¥É¾¤òÇî¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç¿ô¡¹¤Î±é·à¾Þ¤ò³ÍÆÀ¡£¹ñÆâ¤Ç¤âÂè30²óÆÉÇä±é·àÂç¾Þ¤ÎÁª¹Í°Ñ°÷ÆÃÊÌ¾Þ¡¢Âè48²óµÆÅÄ°ìÉ×±é·àÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢³ºÅö¸ø±é¤Î¼Ì¿¿¤ª¤è¤Ó¥Ï¥ê¡¼Ìò¥¥ã¥¹¥È¡¦Ê¿²¬Í´ÂÀ¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£
¡¡Ê¿²¬¤Ï¡Ö1500¸ø±é¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç·Ò¤¬¤ì¤Æ¤¤¿¥Ð¥È¥ó¤ò¤â¤Ã¤Æ¤³¤ÎÆü¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê³ëÆ£¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇÃç´Ö¤Î±éµ»¤Ë´¶Æ°¤·¡¢Í¦µ¤¤Å¤±¤é¤ì¤¿¤ê¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¼±ç¤ËÎå¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Æü¡¹¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£·à¾ì¤Çµ¯¤³¤ë¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤ËâË¡ÂÎ¸³¤¬¡¢³§ÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆÃÊÌ¤Ê1Æü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢ËÍ¤â¤Þ¤¿¥Ð¥È¥ó¤ò·Ò¤¤¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥é¥¹¥È¥¤¥ä¡¼¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´î¤Ó¤È´¶¼Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤¤¤è¤¤¤èËÜÉñÂæºÇ¸å¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤ë¡£Àè¹ÔÈ¯Çä¤Ï6·î6Æü10»þ¡¢°ìÈÌÈ¯Çä¤Ï6·î21Æü10»þ¤«¤é¡£ºÂÀÊ¤ÏÀèÃå½ç¤ÇÁªÂò²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Í½ÄêËç¿ô¤ËÃ£¤·¼¡Âè¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢12·î27Æü¤ÎÀé½©³Ú¸ø±é¤Þ¤Ç¤Î¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼Ìò¥¥ã¥¹¥È¤Î½Ð±é¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¸ø³«Ãæ¡£Â¾¥¥ã¥¹¥È¤Î½Ð±é¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ï¡¢Ëè·î½é½Ü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ÉñÂæ¡Ø¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¤È¼ö¤¤¤Î»Ò¡Ù¤Ï¡¢TBSÀÖºäACT¥·¥¢¥¿¡¼¤Ë¤Æ12·î27Æü¤Þ¤Ç¾å±é¡£