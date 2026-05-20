◆第８７回オークス・Ｇ１（５月２４日、東京競馬場・芝２４００メートル）最終追い切り＝５月２０日、栗東トレセン

牝馬３冠の第２戦となるオークスは、３歳牝馬にとって過酷な２４００メートル戦。桜花賞組が能力で一気の距離延長もこなすか、別路線組が台頭するのか連日頭を抱えている。そんななか一頭、気になる馬が出てきた。ヒントをくれたのは、福永祐一調教師だ。送り出すのは、アンジュドジョワ（牝３歳、栗東・福永祐一厩舎、父キタサンブラック）。新馬、君子蘭賞を連勝中の期待馬だ。

騎手時代にオークスを３勝した福永師だけに、発する言葉がとても貴重！。「距離適性よりこなせるようにならなアカン」。中間は自身の経験から、折り合いや頭の高さの位置を微調整。距離を持たせるひと工夫を施したそうで「動きの質も上がっているんで、東京２４００メートルをこなせる下地は作れているかな」と手応え十分の様子だった。

さらに、今回は追い切り後にカイバをしっかりと食べているという。その効果もあり、毛づやもピカピカ。２０日の栗東・坂路での最終追いも抜群に見えた。長距離輸送を控え、時計は５４秒６―１２秒５と平凡だが、首が体の中央に残り、全身を連動させた美しいフォームで鋭伸。一完歩ごとが素軽く、力のロスが少ない走りに感じた。指揮官も「今日は坂路で予定通りの追い切りが出来ました」と納得。その表情を見て、私の中でグッと評価が上がった。

（松ケ下 純平）