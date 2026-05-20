◆第８７回オークス・Ｇ１（５月２４日、東京競馬場・芝２４００メートル）追い切り＝２０日、栗東トレセン

２冠制覇がかかるスターアニス（牝３歳、栗東・高野友和厩舎、父ドレフォン）は、坂路で５６秒０―１２秒０。万全の態勢を整えた。共同会見に出席した高野調教師の一問一答は以下の通り。

―前走の桜花賞を振り返って。

「良い具合で競馬場には持っていけたかなと思ったんですけど、想像以上に良いパフォーマンスを見せてくれて、強かったと思います」

―ゲート前で待たされた影響は。

「ジョッキーと担当者の話を聞くと、むしろより落ち着いたと言っていたくらいなので、メンタルの強さが出たかなと思います」

―当日の状態は。

「言うことのない、得も言われぬ状態と言いますか。良かったと思います」

―阪神ＪＦからの成長はどこに感じたか。

「成長期ですから、骨格も大きくなったなと思いました。メンタルも間隔が空いていてフレッシュな割にはどっしりしているなと感じたので、そのあたりが成長かなと思いました」

―オークス参戦の経緯を。

「桜花賞勝ち馬ですから。日本の競馬の歴史の流れからいうと、オークスを目指すのは自然かなと思います」

―中間は。

「すぐに次走をオークスに定めまして、レース後、速やかにノーザンファームしがらきに移動しました。その後の経過もすごく良くて、牧場の方にも一生懸命ケアしてもらってそこから立ち上げもできましたし、順調にトレセンに来ることができたと思います。トレセンに来てからも今に至るまで順調に来られているなと感じます」

―１週前追い切りはどうだったか。

「時計はゆっくりで良いと思っていました。何より、最初の入りや人馬の呼吸の合わせ方、力ませないということを主眼にやりまして、そこをできたかなという１週前でした」

―今日の追い切りの評価は。

「先週と同じ目的で、最初の１ハロン目、２ハロン目、リラックスしていければ良いなと思いながら、乗り手とも打ち合わせをしていました。その通りできたので、かなり満足のいく追い切りだったと思います」

―ゆったりとした調教を行った。

「桜花賞の時はむしろ予定していたより速かったと思っていました」

―前走と比べて仕上がりは。

「間隔を空けて桜花賞に使わせてもらって、その後上昇したような感じなので、自分達としては桜花賞の時より状態は良いなと思っています」

―馬体重について。

「今回は輸送があります。今まで輸送をしたのは新馬戦と２戦目の小倉。その時も輸送でどれくらい減るのか確認をしていて、大きく減る馬ではないという認識です。現在の体重からすると、桜花賞とほぼ同じ数字で出るのかなという想定はしていますね」

―長距離遠征に懸念は。

「小倉で２回経験しています。輸送技術も発達していますし、東京へは思ったよりも短時間で行けますし、そんなには心配していません」

―距離に不安はあるか。

「正直やってみないと分からないですね。自分としてはオークスを使うということは、頑張ってこなしてくれるだろうという希望的観測は持っています。ただ、実際のところはやってみないと分からないです。距離について深くは考えずに、スターアニスを気持ちよく競馬で動かせるように心身の充実を目指して日々取り組んでいます。皆さんもそこをテーマに今回見ていると思うんですけど、そこはやってみないと分からない。でも僕はやれると信じています」

―折り合いについて。

「そこに関してもそういうレースになったことがないので、やってみないと分からないですけど、大丈夫であろうと信じています。そういうベクトルで時計以外の日々の調教に取り組んでいます」

―２４００メートルに向けて取り組んだことはあるか。

「今回、スターアニスに対して特別何かをしたということはないです。今までの我々の厩舎の調教が、２４００メートルの舞台でも対応できるであろうと信じて取り組んでいます」

―左回りの適性は。

「中京で実際走って、左のラチに擦るくらい斜めに走りましたけども、そこは馬の癖で理由もあるので、あまり心配していません。厩舎としても、右回りも左回りも走らせていますけども、特に左右差はないので、大丈夫であろうと信じています」

―オークスはスタンド前での発走。不安はあるか。

「Ｇ１のスタンド前発走ですから、心配ではありますけど、他の馬と比べてメンタルを冷静に保てるタイプだと思います。音対策はしますけども、馬の資質的には耐える力はあると想定しています」

―当日は雨予報、馬場について。

「良馬場に越したことはないんですが、馬場が渋ってそれをこなせますかと聞かれると、正直やってみないと分かりません。競馬ですから、良馬場の方が良いと思いますけど、雨が降っても全馬同じ条件になりますし、この馬が雨でどうなるかは正直やってみないと分からないですね」

―セールスポイントはどこか。

「Ｇ１を２つ勝ち抜いている絶対的能力だと思います」

―２冠に向けてカギは。

「距離と、上手に走れるかだと思います」

―抱負を。

「この１週間、聞かれることは距離はどうですかというところでした。そこはやってみないと分からないですけども、馬はいい具合ですし、パフォーマンスは１００％出せる状態になっています。今回のオークスは、ファンの方も予想する楽しみがあるんじゃないかと思います。スターアニスに関しては距離が持つかどうか、ここも含めて大いに皆さん、自分を信じた予想を考えていただけたらなと思うので、存分に楽しんでいただけたらと思います」

―ここを勝てば３冠も見えてくる。

「いやいや、そこはまだ先の話なので、今はオークスにいいコンディションで臨むことに尽力していきたいと思います」