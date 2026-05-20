アントワープGK野澤大志ブランドンがスーパーセーブを連発

ベルギー1部のプレーオフ2のゲームが現地時間5月19日に行われ、ゲンクとアントワープは0-0で引き分けた。

アントワープGK野澤大志ブランドンは、ゲンクMF伊東純也との1対1を含め、計3本の決定的なシュートストップを披露。SNS上には「ノザワの壁」「まさに怪物」といった称賛の声があふれている。

レギュラーシーズンで中位グループだったチームによる戦い。首位で終われば来季のUEFAカンファレンスリーグ（ECL）プレーオフへの出場権を得る。来季の欧州戦線での戦いをかけた一戦は後半に激しさを増した。

同5分、ゲンクMFユーセフ・エラビが中央から強烈なミドル。低い弾道で枠内をとらえていたが、横っ飛びした野澤が右手1本で弾き出した。さらに同27分、攻勢を強めたゲンクはゴール前にクロス。これにイナズマの如く反応した伊東がボレーシュートを放ったが、またも野澤が身体を投げ出してストップした。

気迫みなぎる守護神は最終盤の同42分にも魅せる。右からの折り返しに抜け出したFWアーロン・ビブに合わせられたが、至近距離のシュートも両手でセーブ。鉄壁の守りで相手の決定機を防いだ。

野澤の神がかったセーブにはSNS上も大興奮。「勝ち点1は野澤のおかげ」「これが日本の、いやベルギーを震撼させる『ノザワの壁』か…！」「プレーオフでこのパフォーマンス最高」「W杯終わったら新生日本代表になってほしい！」「『ノザワの壁』は破れない！」「まさに怪物だ！」といった称賛の声が上がっている。（FOOTBALL ZONE編集部）