ÂùÎ®¤ËÎ®¤µ¤ì¼Ö¤¬¡ÈÄ¾Î©¡É¡¡¡È¿åË×¡É¤ÎÉô²°¤«¤éÃËÀµß½õ¡ÄÃæ¹ñ¤ÇÂçµ¬ÌÏ¹¿¿å¡¡¾¯¤Ê¤¯¤È¤â20¿Í»àË´
Ãæ¹ñÆîÀ¾Éôµ®½£¾Ê¤ÇµÏ¿¤µ¤ì¤¿¼Ö¤¬ÂùÎ®¤ËÎ®¤µ¤ì¤ë½Ö´Ö¡£
»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼Ö¤¬¤×¤«¤×¤«¤ÈÉâ¤»Ï¤á¡¢Ä¾Î©¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê·Á¤Ë¡£
Á°¤ÎÉôÊ¬¤¬´°Á´¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
½Å¤¤¼Ö¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤¯ÂùÎ®¡£
5·î17Æü¤«¤éÃæ¹ñ¤ÎÃæÉô¤äÆîÀ¾Éô¤òÃæ¿´¤Ë·ã¤·¤¤±«¤¬¹ß¤ê¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Ê¹¿¿å¤¬È¯À¸¡£
³ÆÃÏ¤ÇÅÚº½ºÒ³²¤¬µ¯¤¤ë¤Ê¤É¡¢Âç¤¤ÊÈï³²¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸ÐËÌ¾Ê¤Î·úÊª¤Ç¤Ï¡¢º£¤Ë¤â¿åË×¤·¤½¤¦¤ÊÉô²°¤«¤é½»¿Í¤òµß½õ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬¡£
·Ù»¡¤¬¥·¥ã¥Ù¥ë¤ä¥Ð¡¼¥ë¤ò»È¤Ã¤ÆÉ¬»à¤ËÈâ¤ò³«¤±¤è¤¦¤È¤·¤Þ¤¹¡£
Èâ¤¬³«¤¯¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¤°¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ÎÃËÀ¤¬¡£
µß½õ¤µ¤ì¡¢ÍÆÂÎ¤Ï°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¹¿¿å¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¸ÐÆî¾Ê¤Ç¤Ï5¿Í¤¬»àË´¡¢¸ÐËÌ¾Ê¤Ç¤Ï3¿Í¤¬»àË´¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ãæ¹ñ¹ñÆâ¤Ç¾¯¤Ê¤¯¤È¤â20¿Í¤¬»àË´¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£