ディープ・パープル、約2年ぶりとなるニューアルバム発売決定 “終焉”がテーマに
イギリスを代表するロックバンド、ディープ・パープルの約2年ぶりとなるニューアルバム『SPLAT!』が7月3日にリリースされることが決定した。
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これまでに全世界で1億2000万枚以上のアルバムを売り上げ、ロック界のレジェンドとしての地位を確立してきたディープ・パープル。今年4月に行った日本武道館公演もソールドアウトとなり大きな話題となった。日本公演の熱が収まらない中、全世界同時発売となるニューアルバム『SPLAT!』は、ボーカルを務めるイアン・ギランによるコンセプトが核となっており「人類の終焉、あるいはディープ・パープルそのものの終焉がテーマだが、それは単純な終末論のイメージではなく物理的存在を超えた変容を描写している」とのこと。
前作のアルバム『=1』に引き続き、名匠ボブ・エズリンをプロデューサーに迎えて制作し、ここ数年で最もハードでヘヴィな作品となる予定。今作のリリース後は、世界ツアー『SPLAT! World Tour』が各地で80公演以上予定されている。
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