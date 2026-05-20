Â¼°æÔ¢É×¤Î¸µÇÐÍ¥¤Î·»¤¬»àµî¡¡ºÊ¤Î²»ÌµÈþµª»Ò¤¬Êó¹ð¡¡¥¤¥±¥á¥ó¡ÖÂ¼°æ²È»Í¿ÍÃË»Ò¡×¤Î¿¦¶È¤âÌÀ¤«¤¹
¡¡½÷Í¥¤Î²»ÌµÈþµª»Ò¡Ê76¡Ë¤¬20Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢É×¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÂ¼°æÔ¢É×¡Ê81¡Ë¤Î·»¤¬»àµî¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡²»Ìµ¤Ï¡ÖÂ¼°æ¤Ë¤Ï¡¢»°¿Í¤Î·»µ®¤È°ì¿Í¤Î»Ð¤¬¤¤¤Æ¡¢Ô¢É×¤ÏËö¤Ã»Ò¡£Àµ³Î¤Ë¤Ï°ìÈÖ¾å¤Ë°ìºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿»Ð¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ï»¿Í·»Ëå¤ÎËö¤Ã»Ò¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤¬Â¼°æ²È¤Ë²Ç¤¤¤Ç¤«¤é50Ç¯¤Î´Ö¤Ë¡¢Ä¹·»¡¢¼¡·»¡¢»Ð¤ò¤ª¸«Á÷¤ê¤·¡¢·»ÄïÆó¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¼ä¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÀèÆü¡¢¤½¤ÎºÇ¸å¤Î·»¤¬Å·¤Ë¾¤¤µ¤ì¡¢¤È¤¦¤È¤¦¡¢Â¼°æ²È¤Ï81ºÍ¤ÎÔ¢É×¤À¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡Ö¡Ø¤¢¤¢¡¢¤È¤¦¤È¤¦°ì¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Ê¡Ù¤È¡¢¤È¤Æ¤â¼ä¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£»ä¤â¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÂ¼°æ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö5ºÍÇ¯¾å¤Î·»¤Ï¡¢¼ã¤¤¤È¤¤ÏÇÐÍ¥¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Ê¸³ØºÂ¤Ç¼Çµï¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ô¢É×¤È¤Ï°ìÈÖÏÃ¤â¹ç¤¦¤·¡¢ÎÏ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿·»¡£ÇÐÍ¥¤ò¤ä¤á¤ÆÊ¡²¬¤Çµ¯¶È¤·¡¢¼Â¶È²È¤È¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Â¼°æ²È»Í¿ÍÃË»Ò¡¡¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¼Ì¿¿¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡£°ìÈÖ±¦¤«¤éÔ¢É×¡¢¾ÏÊ¿·»¡¢¿·Ê¹µ¼Ô¤À¤Ã¤¿Ä¹·»¡¡¼¡·»¤â¶¦Æ±ÄÌ¿®¤Î³¤³°µ¼Ô¡£¤ß¤ó¤ÊÁÇÅ¨¡£·àÃÄ»þÂå¤Î¤«¤Ã¤³¤¤¤¤·»¤Î¼Ì¿¿¤â¡×¤È·»Äï¤Î¿¦¶È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Ö·»¤¿¤Á¤Î´õË¾¤ÎÀ±¡¢Ô¢É×¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¸µµ¤¤À¡ª·»µ®¤ÎÊ¬¤Þ¤ÇÀ¸¤È´¤¤¤Æ¡¡¤ª·»ÍÍ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤·¤Ê¤¬¤éÄÉÅé¤·¤¿¡£