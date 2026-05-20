いまの国会で初めてとなる党首討論が20日、行われました。物価高対策のための補正予算をめぐり、高市総理大臣と野党の党首が論戦を交わしました。この党首討論について、どういう評価の声が聞こえているのでしょうか。日本テレビ政治部の矢岡亮一郎官邸キャップに聞きます。

■「不完全燃焼」など声も…ポイントは

20日は全体の時間が45分で、党首6人が登場しました。最も短いチームみらいの安野党首は3分間でした。与野党双方から「討論としてかみ合っていない」「見ている方も不完全燃焼」などと仕組みに問題があるとの声も出ています。

一方で、総理周辺からは、「時間の問題ではない。攻めどころがないのだろう」との声も上がっています。

党首討論の中身についてみていきます。ポイントは「補正指示『遅れていない』」「ガソリン補助金見直し？」「大規模な国債発行は不要」の3つです。

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――補正予算編成検討の指示のタイミングについて、高市総理は「指示が遅れたとは思っていない」と強調

高市総理は、今月11日の国会答弁でも「補正予算の編成が直ちに必要な状況とは考えていない」と、かなり慎重な立場でした。それが18日に一転し「連休前には、事務方に指示していた」と明らかにしました。

これについて、野党側には、20日の党首討論で「追い込まれて表明」する前に、自らの判断であることを強調するために“18日に言ったんじゃないか”との見方が根強くあったのです。これを改めて強く否定した、という形になりました。

■与党内からも「節約呼びかけるべきなのに…」ガソリン補助金どうなる

――「補正予算」は私たちの暮らしにどう関わる

これがポイントの「ガソリン補助金見直し？」です。

ガソリン価格を現在、170円前後に抑えている補助金。国民民主党の玉木代表から出口戦略について問われ、高市総理は「大局的見地からご提案を頂いたことは、重く受け止める」と発言しました。

ガソリン補助金をめぐっては、与党内からも「節約を呼びかけるべきなのに、消費を促す政策は間違いだ」との指摘が出ています。今後の政府の対応が注目されます。

また、政府は、すでに夏場の7月から9月にかけて、電気・ガス料金の補助を再開する方針を決めています。これらの財源を補填するのが「補正予算」になります。

■高市総理「大きな形の国債を発行しなくても」

そして、高市総理は「大きな形の国債を発行しなくても」との発言もありました。これもポイントです。

――補正予算のスケジュールは

自民党幹部を取材しました。今月25日に編成指示が出て、来月上旬の閣議決定を経て国会に提出。その後、衆参の予算委員会で審議する必要があります。

ちなみに、来月は高市総理のサミット出席なども含めて、ヨーロッパ訪問が、11日あたりから1週間予定されています。複数の政府関係者は「出発前に成立させたい」と話しています。