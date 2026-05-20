フランスG1「第105回凱旋門賞」（10月4日、パリロンシャン芝2400メートル）の登録（登録料8300ユーロ＝約149万円）が20日、午前10時30分（日本時間午後6時30分）に締め切られ、主催するフランスギャロが登録馬73頭を発表した。

日本調教馬はアドマイヤテラ（牡5＝友道）、アロヒアリイ（牡4＝田中博）、ジュウリョクピエロ（牝3＝寺島）、シンエンペラー（牡5＝矢作）、ビザンチンドリーム（牡5＝坂口）、フォーエバーヤング（牡5＝矢作）、メイショウタバル（牡5＝石橋）の7頭が登録した。

ジュウリョクピエロは12＆13年凱旋門賞で2年連続2着に入ったオルフェーヴルの産駒。芝に切り替えて年明けの1勝クラス、4月12日の前走忘れな草賞と連勝中で今週、オークス（24日、東京芝2400メートル）に出走予定となっている。日本調教の3歳牝馬は14年に桜花賞馬ハープスターが凱旋門賞に出走し、6着だった。

17年以降、凱旋門賞の負担重量は3歳56.5キロ、4歳以上59.5キロ、牝馬1.5キロ減で3歳牝馬は55キロで出走する。

昨年凱旋門賞14着で今季は大阪杯、天皇賞・春と連勝し、次走に宝塚記念（6月14日、阪神芝2200メートル）を予定しているダービー馬クロワデュノール（牡4＝斉藤崇）は登録を見送った。

9月30日までは12万ユーロ（約2160万円）を支払えば追加登録が可能となっている。