バレーボール SVリーグチャンピオンシップで優勝した大阪ブルテオンの西田有志選手が思いを語りました。

19日にSVリーグの年間表彰が行われ、西田選手がチャンピオンシップMVPを受賞しました。

今シーズンは日本代表を辞退してのぞんだシーズン。「新しくキャプテンとして、チームを勝たせたい思いがあった。自分としても代表を休養して、いろんな意見があったが、自分なりにどのようにパフォーマンスを作って、自分を構成するかという目標のなかで優勝があった。達成できてよかった」と振り返ります。

決勝で戦ったサントリーサンバーズ大阪に所属し、日本代表で共に戦う郄橋藍選手については「藍も多くのプレッシャーがあった。自分よりも若くしてキャプテンをした。バレーを盛り上げたいと発信した中で素晴らしい決勝だった。お互いにやるべきことを果たしてレベルの高いバレーボールができたことを話した。その中でまだ自分たちも若く、これから先がある。次のステップに頑張って一緒に歩もうと話した」と共に高みを目指すことを誓ったそうです。