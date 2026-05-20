西山茉希「鶏尽くし」食卓披露「ささみのアレンジ天才」「彩りも綺麗」と反響続々
【モデルプレス＝2026/05/20】モデルの西山茉希が5月20日、自身のInstagramを更新。手作りの鶏肉料理を公開した。
【写真】40歳2児のママモデル、つくね炊きにチキンマヨ風…「アレンジ天才」鶏尽くし食卓披露
西山は「＃西山食堂」「＃ささみアレンジ」のハッシュタグを添え、料理する様子を動画で投稿。「ハピキャン参加で頂いたキャンプ飯調味料“ジャークチキンの素”をチョイスで揉み込みレンチン」とつづり、メ〜テレ（名古屋テレビ放送）制作のバラエティ番組「おぎやはぎのハピキャン」（毎週木曜深夜0時20分〜）に出演した際にもらった調味料をささみに揉み込んで電子レンジで調理する様子を公開した。
思いのほかスパイシーな仕上がりになったことから、子どもたち向けに、ささみを細かくほぐしてマヨネーズと黒糖を絡め「チキンマヨ風」にリメイクしたことを明かしている。さらに「サニーレタスでトマトきゅうりと巻けば、サラダ摂取も込み込みなおかずに」と紹介し、みずみずしいサニーレタスにチキンマヨ、千切りきゅうり、ミニトマトをのせて手巻きスタイルで楽しむ食卓を披露。「初登場な味付け、むしゃむしゃ巻いて食べてくれてよかった」と、子どもたちにも好評だった様子を振り返った。
また、余ったそぼろを活用して焼き上げた玉子焼きや、枝豆入りのつくね炊きも添えて「鶏尽くしな火曜日」になったと報告し「運動会まで、もりもり食べていっぱい寝よう」と記した。投稿の最後には、炊きたての新潟白米に具材をのせ、七味をたっぷり振ったこだわりの丼を楽しむ様子も公開している。
この投稿に「ささみのアレンジ天才」「手巻きスタイル楽しそう」「相変わらず手際が良い」「美味しそう」「アイデアが光ってる」「彩りも綺麗」といった反響が寄せられている。
西山は、2013年6月に俳優の早乙女太一と結婚し、同年10月に長女、2016年4月に次女を出産。2019年6月に、早乙女との離婚を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】40歳2児のママモデル、つくね炊きにチキンマヨ風…「アレンジ天才」鶏尽くし食卓披露
◆西山茉希、鶏尽くしの食卓を披露
西山は「＃西山食堂」「＃ささみアレンジ」のハッシュタグを添え、料理する様子を動画で投稿。「ハピキャン参加で頂いたキャンプ飯調味料“ジャークチキンの素”をチョイスで揉み込みレンチン」とつづり、メ〜テレ（名古屋テレビ放送）制作のバラエティ番組「おぎやはぎのハピキャン」（毎週木曜深夜0時20分〜）に出演した際にもらった調味料をささみに揉み込んで電子レンジで調理する様子を公開した。
また、余ったそぼろを活用して焼き上げた玉子焼きや、枝豆入りのつくね炊きも添えて「鶏尽くしな火曜日」になったと報告し「運動会まで、もりもり食べていっぱい寝よう」と記した。投稿の最後には、炊きたての新潟白米に具材をのせ、七味をたっぷり振ったこだわりの丼を楽しむ様子も公開している。
◆西山茉希の投稿に反響
この投稿に「ささみのアレンジ天才」「手巻きスタイル楽しそう」「相変わらず手際が良い」「美味しそう」「アイデアが光ってる」「彩りも綺麗」といった反響が寄せられている。
西山は、2013年6月に俳優の早乙女太一と結婚し、同年10月に長女、2016年4月に次女を出産。2019年6月に、早乙女との離婚を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】