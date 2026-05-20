◆第８７回オークス・Ｇ１（５月２４日、東京競馬場・芝２４００メートル）追い切り＝２０日、栗東トレセン

２冠制覇がかかるスターアニス（牝３歳、栗東・高野友和厩舎、父ドレフォン）は、坂路で５６秒０―１２秒０。万全の態勢を整えた。デビューから手綱を執る松山弘平騎手は最終追いには騎乗しなかったが、共同会見に出席した。一問一答は以下の通り。

―前走は桜花賞を勝利。

「スタート前にアクシデントがありましたが、馬は気にしていなかったですし、どっしりとしていました。落ち着きもありましたし、雰囲気もすごく良かったです。そのなかでスタートもしっかり出てくれて、脚もたまりましたし、追い出してからは切れる脚も使って、非常に強い競馬だったと思います」

―３コーナー手前で口を割るシーンがあったが、感触は。

「前の馬が一瞬下がったので、それに反応して下がる感じでしたね」

―折り合いを欠いた訳ではないか。

「前がブレーキを踏んだらこちらもブレーキを踏まないとぶつかってしまうので、そういうところでした」

―４コーナーから直線の手応えは。

「手応えも良かったですし、追ってからもとても強かったですね」

―成長を感じる部分は。

「精神面がすごく成長していると思います」

―中間でコンタクトはとっていない。

「桜花賞以来とっていないですね」

―厩舎から状態はどう聞いているか。

「今回、距離も延びますし、厩舎の方で仕上げると聞いています。状態は良いとも聞いてます。いつも１週前追い切りに乗っていたんですけども、今回は厩舎の方でするという話になりました」

―距離についてどう思うか。

「正直少し長いかなと思うんですけど、十分にやれるだけの能力を持っている馬ですので、適性かと言われるとそうではないかもしれないですが、大丈夫だと思います」

―折り合いは。

「大丈夫ですね」

―左回りは気になるか。

「大きく気になるところはないです。クセのある馬ではなく、すごく利口な馬なので、その辺は心配していないです」

―セールスポイントは。

「パドック含め、いつも落ち着いていて、３歳とは思えないところだと思います」

―展開のイメージはあるか。

「リズムよく運びたいと思っています。枠は与えられたところでしっかりやるしかないです」

―折り合いがカギか。

「折り合いと、どういったラップタイムで刻めるかというところです」

―当日は道悪も予想される。

「できればあれだけ時計も持っている馬ですし、瞬発力がありますので、馬場は良い方が合っていると思います」

―デアリングタクトで桜花賞を制覇した後のオークスと、今回の違いは。

「馬が違いますので、また全然心境は全然違うので、改めて結果を出したいですね」

―最後に、抱負を。

「良いレースができるように頑張りますので応援よろしくお願いします」