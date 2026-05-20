¥È¥è¥¿¡Ö¿·¤¿¤Ê¥«¥í¡¼¥é¡×¤ËÃíÌÜ¡ª ½é¤Î¥Þ¥Ã¥È¥°¥ì¡¼ÅÉÁõ¤Ç¡ÈÀº×û¥¹¥¿¥¤¥ë¡É¤Ë¥¤¥á¥Á¥§¥ó¡ª´Ä¶¤ËÍ¥¤·¤¤¡Ö²è´üÅª¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢ÁÇºà¡×¤òºÎÍÑ¤·¤¿¡Ö2026Ç¯¥â¥Ç¥ë¡×²¤½£»ÅÍÍ¤È¤Ï¡ª
¡Ö¿·¤¿¤Ê¥«¥í¡¼¥é¡×¤ËÃíÌÜ¡ª
¡¡¥È¥è¥¿¤Î²¤½£Ë¡¿Í¤Ï2025Ç¯12·î2Æü¤Ë¡¢¡Ö¥«¥í¡¼¥é¡×¤Î2026Ç¯¥â¥Ç¥ë¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î²þÎÉ¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¹â¤¤¿®ÍêÀ¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇ¿·¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ä´Ä¶ÀÇ½¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î³Ë¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ç¤ÏºÇ¿·¤Î¥«¥í¡¼¥é¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬¡Ö¿·¤¿¤Ê¥«¥í¡¼¥é¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê9Ëç¡Ë
¡¡³°´Ñ¤ÎºÇ¤âÂç¤¤ÊÊÑ¹¹ÅÀ¤Ï¡¢²¤½£¤ÇÀ¸»º¤µ¤ì¤ë¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¡¢¥Þ¥Ã¥È¡Ê¥Ä¥ä¾Ã¤·¡ËÅÉÁõ¤Î¡Ö¥ª¥Ë¥¥¹¡¦¥°¥ì¡¼¡×¤òºÎÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¥«¥é¡¼¤Ï¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Ê¡ÖGR¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤Î¥Ï¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯¤È¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ê¥ï¥´¥ó¡Ë¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¸ÂÄê¼Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢±Ñ¹ñ¥È¥è¥¿¤ÎÎÌ»º¥é¥¤¥ó¤Ç¤³¤ÎÁ¡ºÙ¤Ê¼Á´¶¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¿·¤·¤¤¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¥«¥é¡¼¤È¤·¤Æ¡Ö¥¹¥È¡¼¥à¡¦¥°¥ì¡¼¡×¤âÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÆâÁõ¤Ç¤â¡¢´Ä¶¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë²¤½£¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¤ëÊÑ¹¹¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÁÇºà¤ò»È¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÂÑµ×À¤È¼ê¿¨¤ê¤ÎÎÉ¤µ¤òÎ¾Î©¤·¤¿²è´üÅª¤Ê¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯¡ÖSamara¡×¤ÎºÎÍÑ¤ò¹¤²¡¢¥Ï¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯¤ä¥ï¥´¥ó¡Ê°ìÉô¥°¥ì¡¼¥É¡Ë¤Ë²Ã¤¨¤Æ¥»¥À¥ó¤Ë¤â¿·¤·¤¤¥·¡¼¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤·¤ÆÆ³Æþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¤ä¥·¥Õ¥È¥ì¥Ð¡¼¤Ë¤âÆ°ÊªÀÈé³×¤ÎÂå¤ï¤ê¤È¤Ê¤ëÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤Å¤¯¤ê¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Áö¹ÔÀÇ½¤ò»Ù¤¨¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤Ï¡¢ºÇ¿·¤ÎÂè5À¤Âå¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥Éµ»½Ñ¤¬¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÇÓµ¤ÎÌ¤Ï1.8¥ê¥Ã¥¿¡¼¤È2¥ê¥Ã¥¿¡¼¤Î2¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¡¢¥â¡¼¥¿¡¼¤Î½ÐÎÏ¤ò¹â¤á¤ÆÀ©¸æ¤òºÇÅ¬¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤âÃÙ¤ì¤Î¤Ê¤¤±Ô¤¤²ÃÂ®¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆÃ¤Ë2¥ê¥Ã¥¿¡¼¥â¥Ç¥ë¤ÏºÇ¹â½ÐÎÏ178DIN hp¡ÊÌó180ps¡Ë¤òÈ¯´ø¤·¡¢±¿Å¾¤Î³Ú¤·¤µ¤ò½Å»ë¤¹¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤â½½Ê¬¤Ë±þ¤¨¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¡ÍøÊØÀ¤ò¹â¤á¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ëµ¡Ç½¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÉ½¼¨¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤ë12.3¥¤¥ó¥Á¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥á¡¼¥¿¡¼¤¬Á´¥°¥ì¡¼¥É¤ËÉ¸½à¤ÇÁõÈ÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢10.5¥¤¥ó¥Á¤Î¥¿¥Ã¥Á¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¤Ï¥¯¥é¥¦¥É¥Ê¥Ó¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¡ÖToyota Smart Connect¡Ü¡×¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ÂÁ´±¿Å¾¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡ÖToyota T-Mate¡×¤ò´Þ¤à¤³¤ì¤é¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢ÌµÀþÄÌ¿®¤Ë¤è¤ëOTA¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¥¯¥ë¥Þ¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¸å¤Ç¤â¾ï¤ËºÇ¿·¤Îµ¡Ç½¤ä°ÂÁ´À¤òÊÝ¤ÁÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¿··¿¥«¥í¡¼¥é¤Ï¡¢±Ñ¹ñ¤ÇÀ¸»º¤µ¤ì¤ë¥Ï¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯¤È¥ï¥´¥ó¡¢¥È¥ë¥³¤ÇÀ¸»º¤µ¤ì¤ë¥»¥À¥ó¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2026Ç¯3·î¤«¤é½ç¼¡ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¿·¿§¤Î¥ª¥Ë¥¥¹¡¦¥°¥ì¡¼¤Ï¡¢2025Ç¯Ëö¤Î±Ñ¹ñ¤Ç¤ÎÀè¹ÔÆ³Æþ¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢²¤½£Á´ÂÎ¤Ø¤ÈÅ¸³«¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£