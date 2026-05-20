²È¤ÎÃæ¤Ç¥¹¥¤¥ó¥°·ãÊÑ¡ª ¾²¤ò¥°¥Ã¤È²¡¤¹¡Ö¤½¤Î¾ìÂÆ§¤ß¡×¤Ç¹üÈ×¤Î¥í¥Ã¥¯¤ò²ò½ü¤»¤è
¥´¥ë¥Õ¥¹¥¤¥ó¥°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö¹üÈ×¤ÎÁ°·¹³ÑÅÙ¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¡×¤ä¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç¹üÈ×¤ò¤·¤Ã¤«¤ê²ó¤·¡¢±¦¸Ô´ØÀá¤ËÂÎ½Å¤ò¾è¤»¤ë¤³¤È¡×¤Î½ÅÍ×À¤Ï¡¢¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢ÆüËÜ¹üÈ×¶¨²ñÂåÉ½¤Ç¤¢¤ê¡È¹üÈ×¥Þ¥Ë¥¢¡É¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ëKAO¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¤³¤³¤Ç¤Ä¤Þ¤º¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ú²èÁü¡Û3¸Ä°Ê¾åÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤é¥Õ¥ê¡¼¥º¹üÈ×¤Î²ÄÇ½ÀÂç¡ª ¥«¥Á¥³¥Á¹üÈ×¥Á¥§¥Ã¥¯É½
¡Ö¹üÈ×¤¬¥¬¥Á¥¬¥Á¤Ë¹Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢¸Ô´ØÀá¤«¤é¾åÂÎ¤ò¶Ê¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢ÇØÃæ¤ò´Ý¤á¤ÆÁ°·¹»ÑÀª¤ò¤È¤í¤¦¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥¹¥¤¥ó¥°Ãæ¤Ë»ÑÀª¤ò¥¡¼¥×¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¹üÈ×¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ë²ó¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÏÓ¤À¤±¤ËÍê¤Ã¤¿¡Ø¼êÂÇ¤Á¡Ù¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥À¥Õ¥ê¤ä¥È¥Ã¥×¤È¤¤¤Ã¤¿¥ß¥¹¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤Ä¤Þ¤ê¡¢¹üÈ×¤ÎÆ°¤¤¬¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤¯¤éÍýÁÛ¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤ò»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤À¡£¤·¤«¤â¡¢°±Æ¶Á¤Ï¥´¥ë¥Õ¤Î¥¹¥³¥¢¤À¤±¤ËÎ±¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£KAO¤µ¤ó¤Ï¡Ö¹üÈ×¤¬¥Õ¥ê¡¼¥º¤·¤ÆÆ°¤«¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤À¤È¡¢¹øÄË¤ä¤Ý¤Ã¤³¤ê¤ªÊ¢¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÇ¢¤Î¥¥ì¤Î°¤µ¤Ê¤É¡¢ÂÎÁ´ÂÎ¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤â·Ò¤¬¤ê¤Þ¤¹¡×¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤¹¡£ºÇ¶á¥ß¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¿¤È´¶¤¸¤ë¿Í¤ä¡¢¤ªÊ¢¤Î¤¿¤ë¤ß¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê»Ï¤á¤¿¿Í¡£¤½¤Îº¬ËÜÅª¤Ê¸¶°ø¤Ï¡¢Æ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ö¥Õ¥ê¡¼¥º¹üÈ×¡×¤Ë¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¼êÃÙ¤ì¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Ë¤³¤ì¤«¤é¾Ò²ð¤¹¤ë¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¤Ç¹üÈ×¤Î½ÀÆðÀ¤ò¼è¤êÌá¤·¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤ËÆ°¤¯ÂÎ¤òÌÜ»Ø¤½¤¦¡£
¢£¹üÈ×¤Î¾å¤²²¼¤²¤ò¥¹¥à¡¼¥º¤Ë2. ¤½¤Î¾ìÂÆ§¤ß¹üÈ×¤ò¾å¤²²¼¤²¤·¤ÆÂ¤òÆ°¤«¤¹¡£Â¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È°Ê¾å¤Ë¡¢¼´Â¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¾²¤ò²¡¤¹°Õ¼±¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬Âç»ö¡£Ê¢²£¶Ú¤äÊ¢¼Ð¶Ú¤Ê¤É¤ª¤Ê¤«¤Î¶ÚÆù¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¤â¤Ê¤ë¡£¡Ú¤ä¤êÊý¡Û¹üÈ×¤ÎÆ°¤¤ò°Õ¼±¤·¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¡¢º¸±¦¤Î¼ê¤Î¥Ò¥é¤ò¹ø¹ü¤ËÅö¤Æ¤ë¡£±¦Â¤Ç¾²¤ò²¡¤·¤Æ¹üÈ×¤Îº¸Â¦¤ò¾å¤²¤ë¡£º¸Â¤Ç¾²¤ò²¡¤·¡¢¹üÈ×¤Î±¦Â¦¤ò¾å¤²¤ë¡£¤³¤ì¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÂÆ§¤ß¤ò30²ó¡£
¢£¹üÈ×¥Þ¥Ë¥¢ KAO¤µ¤ó¤³¤Ä¤Ð¤ó¤Þ¤Ë¤¢¡¦¤«¤ª¡¿°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¹üÈ×¶¨²ñÂåÉ½¡£¥è¥¬»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò·Ð¤Æ¡¢¹üÈ×¤ËÃåÌÜ¤·¤¿ÂÎºî¤ê¤Î¥á¥½¥Ã¥É¤ò³ÎÎ©¡£À¸ÅÌ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¹üÈ×¥±¥¢¤Ç¥¹¥³¥¢¤¬¿¤Ó¤¿¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤â¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø·ë¶É¡¢¹üÈ×¤¬¤¹¤Ù¤Æ²ò·è¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ù¡ÊGakken¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
¥¹¥¤¥ó¥°¤Î¥¥ì¤¬Ìá¤Ã¤Æ°ÂÄêÀ¥¢¥Ã¥×¡ª ÇØÃæ¤Î½ÀÆðÀ¤ò¹â¤á¤ë¡È¥Í¥³¤Èµí¡É¤Î¥Ý¡¼¥º¤Ç¤â¤Ã¤ÈÈô¤Ð¤»¤ë¥«¥é¥À¤Ë
¥Ç¥¹¥¯¥ï¡¼¥¯²áÂ¿¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥óÉ¬¸«¡ª ÇØÃæ¤ò¤Û¤°¤¹3Step¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤Ç»ÑÀª²þÁ±¡¦¥¢¥É¥ì¥¹¤¬Êø¤ì¤Ê¤¤
¥à¥é¥à¥é¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤ÏÈôµ÷Î¥¤¬Íî¤Á¤ë? ¥´¥ë¥Õ¤ÈÀÍß¤ÈÃËÀ¥Û¥ë¥â¥ó¤Î¿¼¡Á¤¤´Ø·¸
¥¯¥é¥Ö¤Î¿¿¿Ä¤ÇÂÇ¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÁÖ²÷´¶¡ª Í½ª¤ÎÈþ¤ò¾þ¤ë¥ì¥¯¥µ¥¹¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥¯¡¼¥Ú¡ÖLC500¡×¤³¤½²¦Æ»¤Î¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¥º¥«¡¼¤À¤Ã¤¿
¥¦¥½¤À¤í¡ª ¡ÈÂØ¤¨¤Ê¤¤¡É°ÂÅÄÍ´¹á¤¬¤Ä¤¤¤Ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ò¥Á¥§¥ó¥¸¡¡¥·¥ã¥Õ¥È¤â¡ÖÀµÈ¿ÂÐ¤Î¥¿¥¤¥×¡×¤Ê¤Î¤ËÊ¿¶Ñ4¥ä¡¼¥É¥¢¥Ã¥×!?¡Ú½÷»Ò¥×¥í¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¡Û
¡Ú²èÁü¡Û3¸Ä°Ê¾åÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤é¥Õ¥ê¡¼¥º¹üÈ×¤Î²ÄÇ½ÀÂç¡ª ¥«¥Á¥³¥Á¹üÈ×¥Á¥§¥Ã¥¯É½
¡Ö¹üÈ×¤¬¥¬¥Á¥¬¥Á¤Ë¹Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢¸Ô´ØÀá¤«¤é¾åÂÎ¤ò¶Ê¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢ÇØÃæ¤ò´Ý¤á¤ÆÁ°·¹»ÑÀª¤ò¤È¤í¤¦¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥¹¥¤¥ó¥°Ãæ¤Ë»ÑÀª¤ò¥¡¼¥×¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¹üÈ×¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ë²ó¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÏÓ¤À¤±¤ËÍê¤Ã¤¿¡Ø¼êÂÇ¤Á¡Ù¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥À¥Õ¥ê¤ä¥È¥Ã¥×¤È¤¤¤Ã¤¿¥ß¥¹¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤Ä¤Þ¤ê¡¢¹üÈ×¤ÎÆ°¤¤¬¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤¯¤éÍýÁÛ¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤ò»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤À¡£¤·¤«¤â¡¢°±Æ¶Á¤Ï¥´¥ë¥Õ¤Î¥¹¥³¥¢¤À¤±¤ËÎ±¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£KAO¤µ¤ó¤Ï¡Ö¹üÈ×¤¬¥Õ¥ê¡¼¥º¤·¤ÆÆ°¤«¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤À¤È¡¢¹øÄË¤ä¤Ý¤Ã¤³¤ê¤ªÊ¢¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÇ¢¤Î¥¥ì¤Î°¤µ¤Ê¤É¡¢ÂÎÁ´ÂÎ¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤â·Ò¤¬¤ê¤Þ¤¹¡×¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤¹¡£ºÇ¶á¥ß¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¿¤È´¶¤¸¤ë¿Í¤ä¡¢¤ªÊ¢¤Î¤¿¤ë¤ß¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê»Ï¤á¤¿¿Í¡£¤½¤Îº¬ËÜÅª¤Ê¸¶°ø¤Ï¡¢Æ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ö¥Õ¥ê¡¼¥º¹üÈ×¡×¤Ë¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¼êÃÙ¤ì¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Ë¤³¤ì¤«¤é¾Ò²ð¤¹¤ë¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¤Ç¹üÈ×¤Î½ÀÆðÀ¤ò¼è¤êÌá¤·¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤ËÆ°¤¯ÂÎ¤òÌÜ»Ø¤½¤¦¡£
¢£¹üÈ×¤Î¾å¤²²¼¤²¤ò¥¹¥à¡¼¥º¤Ë2. ¤½¤Î¾ìÂÆ§¤ß¹üÈ×¤ò¾å¤²²¼¤²¤·¤ÆÂ¤òÆ°¤«¤¹¡£Â¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È°Ê¾å¤Ë¡¢¼´Â¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¾²¤ò²¡¤¹°Õ¼±¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬Âç»ö¡£Ê¢²£¶Ú¤äÊ¢¼Ð¶Ú¤Ê¤É¤ª¤Ê¤«¤Î¶ÚÆù¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¤â¤Ê¤ë¡£¡Ú¤ä¤êÊý¡Û¹üÈ×¤ÎÆ°¤¤ò°Õ¼±¤·¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¡¢º¸±¦¤Î¼ê¤Î¥Ò¥é¤ò¹ø¹ü¤ËÅö¤Æ¤ë¡£±¦Â¤Ç¾²¤ò²¡¤·¤Æ¹üÈ×¤Îº¸Â¦¤ò¾å¤²¤ë¡£º¸Â¤Ç¾²¤ò²¡¤·¡¢¹üÈ×¤Î±¦Â¦¤ò¾å¤²¤ë¡£¤³¤ì¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÂÆ§¤ß¤ò30²ó¡£
¢£¹üÈ×¥Þ¥Ë¥¢ KAO¤µ¤ó¤³¤Ä¤Ð¤ó¤Þ¤Ë¤¢¡¦¤«¤ª¡¿°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¹üÈ×¶¨²ñÂåÉ½¡£¥è¥¬»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò·Ð¤Æ¡¢¹üÈ×¤ËÃåÌÜ¤·¤¿ÂÎºî¤ê¤Î¥á¥½¥Ã¥É¤ò³ÎÎ©¡£À¸ÅÌ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¹üÈ×¥±¥¢¤Ç¥¹¥³¥¢¤¬¿¤Ó¤¿¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤â¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø·ë¶É¡¢¹üÈ×¤¬¤¹¤Ù¤Æ²ò·è¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ù¡ÊGakken¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
¥¹¥¤¥ó¥°¤Î¥¥ì¤¬Ìá¤Ã¤Æ°ÂÄêÀ¥¢¥Ã¥×¡ª ÇØÃæ¤Î½ÀÆðÀ¤ò¹â¤á¤ë¡È¥Í¥³¤Èµí¡É¤Î¥Ý¡¼¥º¤Ç¤â¤Ã¤ÈÈô¤Ð¤»¤ë¥«¥é¥À¤Ë
¥Ç¥¹¥¯¥ï¡¼¥¯²áÂ¿¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥óÉ¬¸«¡ª ÇØÃæ¤ò¤Û¤°¤¹3Step¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤Ç»ÑÀª²þÁ±¡¦¥¢¥É¥ì¥¹¤¬Êø¤ì¤Ê¤¤
¥à¥é¥à¥é¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤ÏÈôµ÷Î¥¤¬Íî¤Á¤ë? ¥´¥ë¥Õ¤ÈÀÍß¤ÈÃËÀ¥Û¥ë¥â¥ó¤Î¿¼¡Á¤¤´Ø·¸
¥¯¥é¥Ö¤Î¿¿¿Ä¤ÇÂÇ¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÁÖ²÷´¶¡ª Í½ª¤ÎÈþ¤ò¾þ¤ë¥ì¥¯¥µ¥¹¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥¯¡¼¥Ú¡ÖLC500¡×¤³¤½²¦Æ»¤Î¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¥º¥«¡¼¤À¤Ã¤¿
¥¦¥½¤À¤í¡ª ¡ÈÂØ¤¨¤Ê¤¤¡É°ÂÅÄÍ´¹á¤¬¤Ä¤¤¤Ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ò¥Á¥§¥ó¥¸¡¡¥·¥ã¥Õ¥È¤â¡ÖÀµÈ¿ÂÐ¤Î¥¿¥¤¥×¡×¤Ê¤Î¤ËÊ¿¶Ñ4¥ä¡¼¥É¥¢¥Ã¥×!?¡Ú½÷»Ò¥×¥í¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¡Û