『文化放送ライオンズナイタースペシャル 堀口文宏のラジオフルスイング』でお送りしている「ファームにフルスイング！」。第2回の放送はドラフト5位ルーキー・横田蒼和選手をピックアップしました。

パーソナリティ・堀口文宏さん（あさりど）からの13の質問に、横田選手にアンケート形式でお答えいただきました。

1．身長、体重、足のサイズ

178cm、90kg、28.5cm

2．「蒼和（そうわ）」という名前の由来は？

青い空や海のように広く平和な心をもって生きて欲しいという意味

3．プロに入ってからの初任給は何に使いましたか？

初任給だったか覚えていませんが、治療機器を購入しました

4．コンビニで必ず買うものは？

グミ

5．座右の銘

特にありませんが「一生懸命」という言葉は大切にしています

6．何歳から野球を始めましたか？ そのころの憧れのプロ野球選手は？

7歳。当時の憧れの選手は西武の中島裕之選手

7．自分を動物で例えると？ その理由もお願いします。

※自分では答えが出ず、チームメイトに聞いてみました。

村田選手が即答で「たぬき！」（近くにいた齋藤大翔選手も納得のリアクション）

理由：直感です。顔がたぬきっぽい。

8．一軍出場した時の登場曲は決まっていますか？

ベリーグットマンの「黎明」

9．野球道具でこだわっていることは？

ボロボロになっても、すぐに買い替えることはせず、できるだけ使い続けることを大切にしています

10．勝負飯は？

ありません

11．東松山でおすすめのグルメやお店があれば教えてください。

焼き鳥が有名で「鶏肉」ではなくて「豚肉」なのが特徴的です。美味しいのでお勧めです。

12．今一番欲しいものは？

部屋でリラックスできるものが欲しい

13．最近うれしかったことは？

二軍に昇格できたこと

★横田蒼和（よこた・そうわ） 2007年10月24日生まれ。埼玉県東松山市出身。右投げ左打ち、内野手。山村学園高校から、2025年のドラフト5位で西武に入団。高校時代は投手と内野手の“二刀流”だったが、プロでは打撃を生かすために内野手一本で勝負する。小学生のときにはライオンズジュニアにも所属していた。