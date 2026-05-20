¡ÖB.LEAGUE AWARD SHOW 2025-26¡×¹ë²Ú½Ð±é¼Ô¤¬È¯É½¡Ä¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ä¡õTEAM¤é¤¬ÅÐÃÅ
¡¡5·î20Æü¡¢B¥êー¥°¤ÏÆ±29Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡ÖB.LEAGUE AWARD SHOW 2025-26¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡¢³Æ³¦¤Î¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤ä¥×¥ì¥¼¥ó¥¿ー¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡B¥êー¥°³«Ëë10¼þÇ¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤Î¥¢¥ïー¥É¥·¥çー¤Ë¤Ï¡¢2026Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥ß¥é¥Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë½Ð¾ì¤·¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢ー¼ïÌÜ¤ÇÆüËÜ¿Í½÷»Ò½é¤È¤Ê¤ë¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿Â¼À¥¿´³ñ¤¬ÅÐÃÅ¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¸µ¥µ¥Ã¥«ーÆüËÜÂåÉ½¤Î¾¾°æÂçÊå¤ä¡¢¥é¥°¥Óー³¦¤«¤é¤ÏÉ±ÌîÏÂ¼ù¡¢¸½Ìò¥Ð¥ìー¥Üー¥ëÁª¼ê¤ÎÌøÅÄ¾ÍÎ¤Ê¤É¡¢³Æ³¦¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ¿ô¡¹¤Î¹ñºÝÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿ÌÌ¡¹¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢W¥êー¥°¤ÎENEOS¥µ¥ó¥Õ¥é¥ïー¥º¤Ç³èÌö¤·¡¢º£¥·ー¥º¥ó¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿µÜºêÁá¿¥¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢B¥êー¥°¸ø¼°¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°¤òÃ´Åö¤·¡¢B¥êー¥°¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤òÌ³¤á¤ë¡õTEAM¤«¤é¤ÏFUMA¡¢K¡¢NICHOLAS¡¢JO¤Î4Ì¾¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤Û¤«¡¢B¥êー¥°¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Îº£°æËãÜ¿¤ä´Øº¬¤µ¤µ¤é¡¢ºÚÇÈ¤é¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥¿ー¤È¤·¤ÆÅÐÃÅ¤¹¤ë¡£
¡¡B¥êー¥°¤Î2025－26¥·ー¥º¥ó¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë¡ÖB.LEAGUE AWARD SHOW 2025-26¡×¤Ï¡¢5·î29Æü¤Î17»þ¤ËÍÌÀ¥¬ー¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿ー¡ÊÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¡Ë¤ÇËë¤ò³«¤±¤ë¡£
¡¡
¡ÚÆ°²è¡Û¡ØB.LEAGUE AWARD SHOW 2024-25¡Ù¤Î¥Õ¥ëÆ°²è