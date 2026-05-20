¸Ä¿Í¸þ¤±¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¤ê¤½¤Ê¥×¥é¥¹¡×³«»Ï¤Ø¡¡¥¢¥×¥ê¤òÄÌ¤¸¤¿¡ÖÍ¥ÂÔ¡×Äó¶¡¤â
¡¡¤ê¤½¤Ê¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ê°Ê²¼¡¢¤ê¤½¤Ê¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤Ï¡¢Âè°ì¥é¥¤¥Õ¥°¥ë¡¼¥×¡ÊµìÂè°ìÀ¸Ì¿¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ë¡¢¥¸¥§¡¼¥·¡¼¥Ó¡¼¡ÊJCB¡Ë¤È¤½¤ì¤¾¤ì¶¨¶È¤Ë¸þ¤±¤Æ´ðËÜ¹ç°Õ¤ò·ë¤Ó¡¢9·î²¼½Ü¤òÌÜÅÓ¤Ë¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡Ê¥¹¥Þ¥Û¡Ë¸þ¤±¸ø¼°¥¢¥×¥ê¡Ö¤ê¤½¤Ê¥°¥ë¡¼¥×¥¢¥×¥ê¡×¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¡Ö¤¯¤é¤·¡×¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿¸Ä¿Í¸þ¤±¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¤ê¤½¤Ê¥×¥é¥¹¡×¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£
¡¡¿·¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤¬Í¤¹¤ëÃÎ¸«¤ä¶¯¤ß¤ò·ë½¸¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¼¡À¤Âå¥ê¥Æ¡¼¥ë¶âÍ»¤ÎÁÏÂ¤¡×¤ò¶ñ¸½²½¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î¶¨¶È¤ÎÂè°ìÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢¤ê¤½¤Ê¥°¥ë¡¼¥×¤Î¸ýºÂ¤ò³«Àß¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤¯¤é¤·¤ÎÍ¥ÂÔ¡×¤È¤·¤Æ¡¢¤ê¤½¤Ê¥°¥ë¡¼¥×¥¢¥×¥ê¤Ç¡¢Âè°ì¥é¥¤¥Õ¥°¥ë¡¼¥×»Ò²ñ¼Ò¤Î¥Ù¥Í¥Õ¥£¥Ã¥È¡¦¥ï¥ó¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¤¯¤é¤·¤ËÌòÎ©¤ÄÍ¥ÂÔ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£Í¥ÂÔ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ï¡¢¹ñÆâºÇÂçµé¤È¤Ê¤ë¹ñÆâ³°ºÇÂç140Ëü·ï°Ê¾å¡£º£¸å¤Ï°ÌÃÖ¾ðÊó¤ä¸ÜµÒ¤Î¼ñÌ£¡¦»Ö¸þ¤Ë±þ¤¸¤¿ºÇÅ¬¤ÊÍ¥ÂÔ¤Î°ÆÆâ¤ä¡¢¥¢¥×¥ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¼«Á³¤Ë³ä°úÍ¥ÂÔ¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ëÆÈ¼«¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¼Â¸½¤Ê¤É¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿2027Ç¯ÅÙ¤Ë¡¢JCB¤Î¡ÖJ-POINT¡×¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¸½ºß¡¢¶ä¹Ô¼è°ú¤Ê¤É¤Ë±þ¤¸¤ÆÉÕÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤ê¤½¤Ê¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ê¤ê¤½¤Ê¶ä¹Ô¡¦ºë¶Ì¤ê¤½¤Ê¶ä¹Ô¤Î¤ê¤½¤Ê¥¯¥é¥Ö¡¢´ØÀ¾¤ß¤é¤¤¶ä¹Ô¤Î´ØÀ¾¤ß¤é¤¤¥¯¥é¥Ö¡¢¤ß¤Ê¤È¶ä¹Ô¤Î¤ß¤Ê¤È¥¯¥é¥Ö¤Î³Æ¥Ý¥¤¥ó¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ë¤ò¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤¹¤ë¡£
¡¡¿·¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢¤ê¤½¤Ê¥°¥ë¡¼¥×¤ÎJCB¥«¡¼¥É¤ÎÊÝÍ¤ÎÍÌµ¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡ÖJ-POINT¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤Î¿·¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÄó¶¡¤·¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î·èºÑÍøÍÑ¤ä¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾¦ÉÊ¡¦·ÊÉÊ¤Ê¤É¤Ø¤Î¸ò´¹¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ëÍ½Äê¡£¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¾ÜºÙ¤Ï¸½ºß¸¡Æ¤Ãæ¡£
¡¡¡Ö¤ê¤½¤Ê¥×¥é¥¹¡×¤Ç¤Ï¡¢Æü¡¹¤Î¤¯¤é¤·¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢¡ÖÊØÍø¤µ¡×¡Ö¤ªÆÀ¤µ¡×¡Ö°Â¿´´¶¡×¤òÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯Äó¶¡¤·¡¢¼Ò²ñ¤ä´Ä¶¤¬ÊÑ²½¤·¤Æ¤â¡¢ÊÑ¤ï¤é¤ºÍê¤ì¤ëÂ¸ºß¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡ü¡Ö¤¯¤é¤·¤ÎÍ¥ÂÔ¡×¤òÄó¶¡
¡¡¿·¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤¬Í¤¹¤ëÃÎ¸«¤ä¶¯¤ß¤ò·ë½¸¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¼¡À¤Âå¥ê¥Æ¡¼¥ë¶âÍ»¤ÎÁÏÂ¤¡×¤ò¶ñ¸½²½¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿2027Ç¯ÅÙ¤Ë¡¢JCB¤Î¡ÖJ-POINT¡×¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¸½ºß¡¢¶ä¹Ô¼è°ú¤Ê¤É¤Ë±þ¤¸¤ÆÉÕÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤ê¤½¤Ê¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ê¤ê¤½¤Ê¶ä¹Ô¡¦ºë¶Ì¤ê¤½¤Ê¶ä¹Ô¤Î¤ê¤½¤Ê¥¯¥é¥Ö¡¢´ØÀ¾¤ß¤é¤¤¶ä¹Ô¤Î´ØÀ¾¤ß¤é¤¤¥¯¥é¥Ö¡¢¤ß¤Ê¤È¶ä¹Ô¤Î¤ß¤Ê¤È¥¯¥é¥Ö¤Î³Æ¥Ý¥¤¥ó¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ë¤ò¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤¹¤ë¡£
¡¡¿·¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢¤ê¤½¤Ê¥°¥ë¡¼¥×¤ÎJCB¥«¡¼¥É¤ÎÊÝÍ¤ÎÍÌµ¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡ÖJ-POINT¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤Î¿·¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÄó¶¡¤·¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î·èºÑÍøÍÑ¤ä¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾¦ÉÊ¡¦·ÊÉÊ¤Ê¤É¤Ø¤Î¸ò´¹¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ëÍ½Äê¡£¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¾ÜºÙ¤Ï¸½ºß¸¡Æ¤Ãæ¡£
¡¡¡Ö¤ê¤½¤Ê¥×¥é¥¹¡×¤Ç¤Ï¡¢Æü¡¹¤Î¤¯¤é¤·¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢¡ÖÊØÍø¤µ¡×¡Ö¤ªÆÀ¤µ¡×¡Ö°Â¿´´¶¡×¤òÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯Äó¶¡¤·¡¢¼Ò²ñ¤ä´Ä¶¤¬ÊÑ²½¤·¤Æ¤â¡¢ÊÑ¤ï¤é¤ºÍê¤ì¤ëÂ¸ºß¤òÌÜ»Ø¤¹¡£