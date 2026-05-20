「世界一ここのいちごがうまい」児童たちが大喜びのいちご狩り 一方、生産者には悩みが…異常な暑さの影響はここにも（山形・河北町）
山形県河北町で、きょう地元の児童がいちご狩りを体験しました。こどもたちが笑顔の一方で、生産者には悩みもあるようです。
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児童「まるちゃん。うまい」
河北町立溝延小学校では地域の食について学んでもらおうと、毎年、１・２年生を対象にいちご狩りを実施しています。
きょうのいちごは、地元・溝延産の「おとめ心」。ほどよい甘さと酸味が特徴です。
児童たちは、いちごを頬張り思わずこの表情！
■いちごのお味はいかがですか？
児童「あまいです」
児童「おいしい」
児童「４３こぐらいたべたい。世界一、うまいから」
「世界一ここのいちごがうまいから」
児童たちも大満足のいちごですが、生産者には悩みもあるようです。
■暑さの影響はここにも…
佐藤友美アナウンサー「ハウス内は暑くて汗が止まりません」
この時期、日中のハウス内は４０度近くになるそうですが、例年、朝晩の気温は下がっていました。しかし、今年は気温の高い日が続き、朝晩の温度が下がりにくくいちごにも影響が出ているそうです。
溝延いちご組合 江目ひとみさん「出来は少ないのかな。天気の暑さの影響が出ているのか」
暑さの影響でハチの活動が鈍く、受粉が十分ではなかったことも要因の一つだといいます。
■「美味しいものをちゃんと作りたい」
組合では、暑さに対応するため、湿度の管理などを徹底していくということです。
溝延いちご組合 江目ひとみさん「美味しいものをちゃんと作りたいなという思いは強くもっている。釤あつい釤釤つらい釤は仕方がない」
「おとめ心」の出荷は今月いっぱい続くということです。