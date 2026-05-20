山形県河北町で、きょう地元の児童がいちご狩りを体験しました。こどもたちが笑顔の一方で、生産者には悩みもあるようです。

【写真を見る】「世界一ここのいちごがうまい」児童たちが大喜びのいちご狩り 一方、生産者には悩みが…異常な暑さの影響はここにも（山形・河北町）

児童「まるちゃん。うまい」

河北町立溝延小学校では地域の食について学んでもらおうと、毎年、１・２年生を対象にいちご狩りを実施しています。





きょうのいちごは、地元・溝延産の「おとめ心」。ほどよい甘さと酸味が特徴です。

児童たちは、いちごを頬張り思わずこの表情！

■いちごのお味はいかがですか？

児童「あまいです」

児童「おいしい」

児童「４３こぐらいたべたい。世界一、うまいから」

「世界一ここのいちごがうまいから」

児童たちも大満足のいちごですが、生産者には悩みもあるようです。

■暑さの影響はここにも…

佐藤友美アナウンサー「ハウス内は暑くて汗が止まりません」

この時期、日中のハウス内は４０度近くになるそうですが、例年、朝晩の気温は下がっていました。しかし、今年は気温の高い日が続き、朝晩の温度が下がりにくくいちごにも影響が出ているそうです。

溝延いちご組合 江目ひとみさん「出来は少ないのかな。天気の暑さの影響が出ているのか」

暑さの影響でハチの活動が鈍く、受粉が十分ではなかったことも要因の一つだといいます。

■「美味しいものをちゃんと作りたい」

組合では、暑さに対応するため、湿度の管理などを徹底していくということです。

溝延いちご組合 江目ひとみさん「美味しいものをちゃんと作りたいなという思いは強くもっている。釤あつい釤釤つらい釤は仕方がない」

「おとめ心」の出荷は今月いっぱい続くということです。