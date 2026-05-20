¡Ö¤¹¤´¤¤¡ª¡×´ØÀ¾¤Î¥¢¥Ê¡¢Î¾¿Æ¤¬Å·¹ÄÊÅ²¼¤ËÇÒ±Ú¡¡Çß»³°«¤ÎÉã¤¬½ö·®¼õ¾Ï¡ÄÀ¸ÊüÁ÷¤Ç»Å»öÌÀ¤«¤¹
¡¡´ØÀ¾¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÇß»³°«¤¬¡¢20ÆüÊüÁ÷¤ÎMBS¥é¥¸¥ª¡Ø¥ä¥Þ¥Ò¥í¤Î¤Ô¤«¥Ã¤È¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡Ù¡Ê·î¡Á¶â¡¡Á°8¡§00¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢½Õ¤Î½ö·®¤ÇÉã¤¬¡Ö¿ðÊõÁÐ¸÷¾Ï¡×¤ò¼õ¾Ï¤·¡¢¹Äµï¤ÇÅ·¹ÄÊÅ²¼¤ËÇÒ±Ú¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û´ØÀ¾¤Ç¿Íµ¤¤ÎÇß»³°«¡¢Éã¤¬½ö·®¼õ¾Ï¡¡Î¾¿Æ¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡Çß»³¥¢¥Ê¤Ï¼«¿È¤ÎX¤Ç19Æü¤Ë¡ÖÉã¤Î½ö·®¼õ¾Ï¤Ç²ÈÂ²¤ÇÅìµþ¤Ë¡¡Î¾¿Æ¤Ï¹Äµï¤ÇÅ·¹ÄÊÅ²¼¤ËÇÒ±Ú¤·´¶Æ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡¡¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢Î¾¿Æ¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò·ÇºÜ¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡ÖÉã¾å¤¬¤½¤Î¤è¤¦¤Ê°Î¤¤Êý¤À¤Ã¤¿¤È¤Ï¡×¡ÖÀ¨¤¤¡¢¤¹¤´¤¤¡ª¡×¤ÈÂ¿¿ô¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¿åÍË¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Î¡Ø¤Ô¤«¥Ã¤È¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤³¤ì¤Ë´Ø¤¹¤ë¡Ö¤ª¤¿¤è¤ê¡×¤¬ÆÏ¤¡¢Çß»³¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¡£¡ÖÉã¤Ï¿áÅÄ¤Î¾ÃËÉ½ð¤Ç½ðÄ¹¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢µß½õ¤äµßµÞ¡¢²ÐºÒÍ½ËÉ¤Ê¤É¤Î¿¦Ì³¤¬Ç§¤á¤é¤ì¡Ö¤Ï¤·¤´¼Ö¤ÎÀèÃ¼¤Ç¿Í¤òµß½õ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Çß»³¥¢¥Ê¤âÆ±¹Ô¤·¡¢Á°¡¹Æü¤ÎÆüÍË¤Î¡ÖÄ«6»þÈ¾¤Î¿·´´Àþ¡×¤Çµ¤¹ç¤òÆþ¤ì¤Æ¾åµþ¡£Éã¤ÈÊì¤¬Å·¹ÄÊÅ²¼¤ËÇÒ±Ú¤·¡¢Çß»³¥¢¥Ê¤Ï¹Äµï¤Î³°¤ÇÂÔµ¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¡¢¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Çß»³¥¢¥Ê¤Ï¡¢NHK¹âÃÎÊüÁ÷¶É¡¢»Í¹ñÊüÁ÷¤ò·Ð¤Æ¡¢½Ð¿È¤ÎÂçºå¤ËÌá¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¥é¥¸¥ª¤Ë»Ê²ñ¤Ë¤È³èÌö¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ø¤Ô¤«¥Ã¤È¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡Ù¤Î¤Û¤«¡¢Æ±¤¸MBS¥é¥¸¥ª¡Ø¤½¤ì¤æ¤±¡ª¥á¥Ã¥»¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ù¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û´ØÀ¾¤Ç¿Íµ¤¤ÎÇß»³°«¡¢Éã¤¬½ö·®¼õ¾Ï¡¡Î¾¿Æ¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡Çß»³¥¢¥Ê¤Ï¼«¿È¤ÎX¤Ç19Æü¤Ë¡ÖÉã¤Î½ö·®¼õ¾Ï¤Ç²ÈÂ²¤ÇÅìµþ¤Ë¡¡Î¾¿Æ¤Ï¹Äµï¤ÇÅ·¹ÄÊÅ²¼¤ËÇÒ±Ú¤·´¶Æ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡¡¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢Î¾¿Æ¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò·ÇºÜ¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡ÖÉã¾å¤¬¤½¤Î¤è¤¦¤Ê°Î¤¤Êý¤À¤Ã¤¿¤È¤Ï¡×¡ÖÀ¨¤¤¡¢¤¹¤´¤¤¡ª¡×¤ÈÂ¿¿ô¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Çß»³¥¢¥Ê¤âÆ±¹Ô¤·¡¢Á°¡¹Æü¤ÎÆüÍË¤Î¡ÖÄ«6»þÈ¾¤Î¿·´´Àþ¡×¤Çµ¤¹ç¤òÆþ¤ì¤Æ¾åµþ¡£Éã¤ÈÊì¤¬Å·¹ÄÊÅ²¼¤ËÇÒ±Ú¤·¡¢Çß»³¥¢¥Ê¤Ï¹Äµï¤Î³°¤ÇÂÔµ¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¡¢¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Çß»³¥¢¥Ê¤Ï¡¢NHK¹âÃÎÊüÁ÷¶É¡¢»Í¹ñÊüÁ÷¤ò·Ð¤Æ¡¢½Ð¿È¤ÎÂçºå¤ËÌá¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¥é¥¸¥ª¤Ë»Ê²ñ¤Ë¤È³èÌö¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ø¤Ô¤«¥Ã¤È¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡Ù¤Î¤Û¤«¡¢Æ±¤¸MBS¥é¥¸¥ª¡Ø¤½¤ì¤æ¤±¡ª¥á¥Ã¥»¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ù¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£