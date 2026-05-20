»Í¹ñÅÅÎÏ¤âË¡ÄîÌµÃÇÏ¿²»¡¡Ìó10Ç¯Á°¤«¤é¡¢Ê£¿ô¤Î¼Ò°÷
¡¡»Í¹ñÅÅÎÏ¤Ï20Æü¡¢Æ±¼Ò¤¬´Ø·¸¤¹¤ëÌ±»öÁÊ¾Ù¤Î°ìÉô¤Ç¡¢Ìó10Ç¯Á°¤«¤éË¡Ì³ÉôÌç¤ÎÊ£¿ô¤Î¼Ò°÷¤¬¡¢Ë¡Äî¤Ç¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤òºÛÈ½½ê¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤º¤ËÏ¿²»¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¼ÒÆâ¸þ¤±Êó¹ð½ñ¤òºîÀ®¤¹¤ë¤¿¤á¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£JRÅìÆüËÜ¤Ç¤¢¤Ã¤¿Æ±ÍÍ¤Î»ö°Æ¤ò¼õ¤±¡¢ÆâÉôÄ´ºº¤·¤ÆÈ¯³Ð¤·¤¿¡£´û¤Ë¼ÒÆâ½èÊ¬¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Ì±»öÁÊ¾Ùµ¬Â§¤Ï¡¢ºÛÈ½´±¤Îµö²Ä¤Ê¤·¤ËÏ¿²»¤¹¤ë¤³¤È¤ò¶Ø¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£8Æü°Ê¹ß¡¢ÃæÉôÅÅÎÏ¤ä´ØÀ¾ÅÅÎÏ¤Ê¤É¤â¡¢Áê¼¡¤¤¤ÇÌµÃÇÏ¿²»¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£
¡¡»Í¹ñÅÅ¤Ï¡¢Êó¹ð½ñºîÀ®¸å¡¢Ï¿²»¥Ç¡¼¥¿¤Ïºï½ü¤·¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢·ï¿ô¤ä¤É¤ÎÁÊ¾Ù¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Ìó1Ç¯Á°¤«¤é¤ÏÏ¿²»¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£