髙槌 七海 キャスター：

ここからは気象予報士の小野さんです。



小野 和久 気象予報士：

お願いします。天気のポイントです。

小野：

あす21日は、雷を伴って所により1時間に30ミリの激しい雨が降るでしょう。雨が強まる時間帯は明け方から昼過ぎと長めです。降り方に注意してください。



21日朝9時の予想天気図です。

小野：

低気圧と前線が近づいて来ます。それらに向かって今回は、梅雨の時期に入るような、暖かくとても湿った空気が流れ込みます。





雨と風の予想です。

雨の範囲が広がります。あす21日明け方から昼過ぎにかけて激しい雨となるでしょう。その後は、雨は落ち着く見込みで、あさって22日朝にはほとんどやんでいる予想です。

小野：

24時間に予想される雨量は、あす21日夕方6時までに、多い所で加賀・能登ともに100ミリ。その後、あさって22日夕方までは、多い所で50ミリの見込みです。21日は土砂災害などに注意・警戒してください。



気象台の週間予報です。

小野：

22日・金曜日の雨は朝まで。24日・日曜日も小さい雨マークです。25日・月曜日、26日・火曜日は晴れて、26日の最高気温は29度の予想です。



高槌：

雨の降り方に気をつけましょう。

