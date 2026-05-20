¡ÚFrom Editors¡ÛÆüËÜ»¨»ï½é»£¤ê²¼¤í¤·¤ÎÉ½»æ¤Ï¡¢±Êµ×ÊÝÂ¸ÈÇ¡ª ALPHA DRIVE ONE¤ÎÉ½»æ»£±ÆÎ¢ÏÃ
ALPHA DRIVE ONE¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬2496¹æ¤Îanan¤ÎÉ½»æ¤ËÅÐ¾ì¡ª º£²ó¡¢ÆüËÜ¤Î»¨»ï¤Ç½é»£¤ê²¼¤í¤·¡õ½éÉ½»æ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¿ô¤«·î¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤µ¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¶¯¤¤Â¸ºß´¶¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÈà¤é¤Î»£±ÆÉ÷·Ê¤ò¾¯¤·¤À¤±¤ªÆÏ¤±¡£
¥Ç¥Ó¥å¡¼¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØEUPHORIA¡Ù¤Î¡ÖFREAK ALARM¡×¡ÖFORMULA¡×¤Ê¤É¤Î³Ú¶Ê¤Ç¡¢ÎÏ¶¯¤¯¡¢¥¯¡¼¥ë¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òÅ»¤Ã¤Æ¤¤¤¿ALPHA DRIVE ONE¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤é¤Î´û¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌ¥ÎÏ¡¢¤½¤·¤Æ¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤òanan¤Ç°ú¤½Ð¤¹¤Ù¤¯¡¢º£²ó¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³¡¼¥Ç¤È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Î2¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Î°áÁõ¤òÍÑ°Õ¡£³¤¤¬¸«¤¨¤ëÁÒ¸Ë¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç»£±Æ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¤Ï¥½¥í¥«¥Ã¥È¤«¤é»£±Æ¥¹¥¿¡¼¥È¡£Ìµ¹ü¤Ê¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎÃæ¤Ë¡¢ALPHA DRIVE ONE¤Î¥Ä¥ä¤Ã¤Ý¤µ¤ÈÎï¤·¤µ¤ò¤è¤ê°ú¤Î©¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê¥é¥¤¥È¤òÁÈ¤ß¡¢ÇØ·Ê¤Ë¤ÏÉ÷¤Ë¤Ê¤Ó¤¯¥Ó¥Ë¡¼¥ë¤ÎÆ©ÌÀ¤Ê¥·¡¼¥È¤¬¡£¥á¥ó¥Ð¡¼°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡ÈºÇ¹â¤Î¥«¥Ã¥³¤è¤µ¡É¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¶Ã¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤Þ¤À¤½¤ì¤Û¤É»þ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¤¹¤´¤¯»£±Æ´·¤ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£É½¾ð¤ÎÈùÌ¯¤Ê¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤«¤é¡¢ÂÎ¤Î³ÑÅÙ¡¢¼ê¤Î»È¤¤Êý¤Þ¤Ç¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤ëÉ½¸½ÎÏ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¡¢¥â¥Ë¥¿¡¼Á°¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¤âÅÙ¡¹´¶Ã²¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
É½»æ¥«¥Ã¥È¤Î»£±Æ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤è¤ê°ìÁØ¿¿·õ¤Ê´ãº¹¤·¤Ë¡£¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¤Î´Ú¹ñ¸ì¤Ç¤Î»Ø¼¨¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤äÉ½¾ð¡¢ÌÜÀþ¤òÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¤ÏÆüËÜ¸ì¤È´Ú¹ñ¸ì¤Î¥Ð¥¤¥ê¥ó¥¬¥ë¡£ÇòÇ®¤·¤¿»£±Æ¤Ë¸À¸ì¤¬º®¤¶¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤È¤¤É¤µ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤¦¤Á¤ËÆüËÜ¸ì¤Ç¡Ö¡Á¡Á¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È»Ø¼¨¤ò½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤µ¤¨¤â³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤ËÎ×¤à¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¡£¼Â¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¤È¤Æ¤âÏÂ¤ä¤«¤Ê¶õµ¤¤Î¤Ê¤«»£±Æ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¡¼¥³¡¼¥Ç¤Ë°áÁõ¥Á¥§¥ó¥¸¡£2¿Í¤º¤Ä¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¥«¥Ã¥È¡¢4¿Í¤º¤Ä¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¥«¥Ã¥È¤Î»£±Æ¤Ç¤¹¡£
2¿Í¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È»£±Æ¤Ç¡¢¤Ò¤È¤¤ï³Ú¤·¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÏSANGWON¤µ¤ó¤ÈANXIN¤µ¤ó¡£ºÇ½é¤Ï¥¯¡¼¥ë¤Ë¥¥á¤Æ¤¤¤¿2¿Í¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖÉáÃÊ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ç³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¡×¤È¤¤¤¦Í×Ë¾¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï´é¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤¿¤Î¤Á¡¢ANXIN¤µ¤ó¤«¤éSANGWON¤µ¤ó¤ËÀÑ¶ËÅª¤ËÊâ¤ß´ó¤ê¡¢¤¯¤¹¤°¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ü¥Ç¥£¥¿¥Ã¥Á¤·¤¿¤ê¡£¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÉ½»æ¥«¥Ã¥È»£±Æ¤Î¹ç´Ö¤Ë¤â³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÉáÃÊ¤«¤éÃç¤Î¤¤¤¤¶õµ¤¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
4¿Í¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È»£±Æ¤Ï¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î³°¤Ç¡£»£±Æ¤Þ¤ÇÂÔµ¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢½àÈ÷¤òÀ°¤¨¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿JUNSEO¤µ¤ó¤¬ÆüËÜ¸ì¤Ç¡Ö½Ð¤é¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÅÁ¤¨¤ë»Ñ¤â¡£JUNSEO¤µ¤ó¤Ï¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤âÆüËÜ¸ì½¬ÆÀ¤Ø¤ÎÇ®°Õ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Áê¼ê¤Î¸À¸ì¤ÇÁÛ¤¤¤òÅÁ¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ë¿¿Ùõ¤Ê»ÑÀª¤«¤é¤Ï²¹¤«¤Ê»×¤¤¤ä¤ê¤¬Þú¤ß½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡Ö¤¢¤ì¤¬Åìµþ¤Ç°ìÈÖ¹â¤¤¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¤Ç¤¹¤è¡×¤È»£±Æ¸½¾ì¤«¤é¸«¤¨¤Æ¤¤¤¿¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¤ò»Ø¤·¤ÆÅÁ¤¨¤ë¤ÈÌµ¼Ùµ¤¤Ë¡Ö¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤È¤Æ¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤·¤¿¡£
¥¹¥¿¥¸¥ªÆþ¤ê¤«¤é½ªÎ»¤Þ¤ÇÄ¹»þ´Ö¤ËµÚ¤Ó¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿¿·õ¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ³Ú¤·¤½¤¦¤Ë»£±Æ¤ä¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿ALPHA DRIVE ONE¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¡£¤³¤ì¤«¤é¤Î³èÌö¤¬¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤Èà¤é¤Î¤¤é¤á¤¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿¥°¥é¥Ó¥¢¡õ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë¡¢¤¼¤Ò¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ÊHM¡Ë