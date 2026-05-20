½¬¶áÊ¿¼çÀÊ¡ÖÃæ¥í´Ø·¸¤Ï¤è¤êÀ®²Ì¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¤è¤êÂ®¤¯È¯Å¸¤¹¤ë¿·¤¿¤ÊÃÊ³¬¤Ë¡×
Ãæ¹ñ¤Î½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤Ï5·î20Æü¸áÁ°¡¢ËÌµþ¤Î¿ÍÌ±Âç²ñÆ²¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤ò¸ø¼°Ë¬ÌäÃæ¤Î¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤È²ñÃÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½¬¼çÀÊ¤Ï¡Ö¶áÇ¯¡¢Ãæ¥íÎ¾¹ñ¤Ï¡¢Ê¿Åù¤ÊÉÕ¤¹ç¤¤¡¢Áê¸ßÂº½Å¡¢½Å¿®¼éµÁ¡¢¶¨ÎÏ¡¦¥¦¥£¥ó¥¦¥£¥ó¤Î´ðÁÃ¤Î¾å¤Ç¿·»þÂå¤Ë¤ª¤±¤ëÁ´ÌÌÅª¤ÊÀïÎ¬Åª¶¨ÎÏ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤ÎÈ¯Å¸¤ò·ø»ý¤·¡¢Ãæ¥í´Ø·¸¤Ï¤è¤êÀ®²Ì¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¤è¤êÂ®¤¯È¯Å¸¤¹¤ë¿·¤¿¤ÊÃÊ³¬¤ËÆþ¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡Ö¹ñÏ¢°ÂÁ´ÊÝ¾ãÍý»ö²ñ¤Î¾ïÇ¤Íý»ö¹ñ¤ÈÀ¤³¦¤Î½ÅÍ×¤ÊÂç¹ñ¤È¤·¤Æ¡¢Ãæ¥íÎ¾¹ñ¤Ï¡¢ÀïÎ¬¤ÎÄ¹¤µ¤ËÃå´ã¤·¡¢¤è¤ê¼Á¤Î¹â¤¤Á´ÌÌÅª¤ÊÀïÎ¬Åª¶¨ÎÏ¤ò¤â¤Ã¤Æ¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¹ñ¤ÎÈ¯Å¸¤È¿¶¶½¤Ë½õÎÏ¤·¡¢¤è¤ê¸øÀµ¤Ç¹çÍýÅª¤Ê¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹½ÃÛ¤ò¿ä¿Ê¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤â»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÄó¶¡/CGTN Japanese¡Ë