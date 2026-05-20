中東情勢の悪化に伴い、石川県内でも塗料などに使うシンナー不足の影響が出ています。塗装業者からは「来月には塗れなくなる」「工期を延長せざるを得ない」といった声が上がっています。



20日、金沢市内の板金塗装会社を訪ねると…



松島自動車板金塗装・松島 寿一 社長：

「こちらが塗料の在庫の部屋になります」



ずらりと並ぶ自動車用の塗料。しかし…

松島自動車板金塗装・松島 寿一 社長：

「この濁りクリアという原色が少なくなってきていますね。もうこれくらいしかないですね。このブラックも残りわずかになっていますね」





これまでは、早ければ注文した翌日に塗料が届いていましたが、現在は入荷のめどが立っていないといいます。松島自動車板金塗装・松島 寿一 社長：「ゴールデンウィーク前4月から発注をかけて今20日。まだ入ってきていません。(Q. どれくらいもちそうですか？) 今いったスリーコートパールだと、もう入ってこないと、来月には塗れなくなっちゃうんじゃないですかね」中東情勢が悪化した2月下旬以降、多くの石油関連製品の材料であるナフサの価格が急騰。

ナフサを主原料とする塗料や希釈用シンナーなどの価格も吊り上がり、一部では品薄感も深刻化しています。



萩野塗装・萩野 充弘 社長：

「3月の後半にメーカーの方から30％アップ、50％アップという案内が来た。急きょ来た」



こう話すのは、建物の外壁塗装などを手掛ける萩野社長。



すでに契約済みの工事では、値上がり分の価格転嫁が難しいといいます。

萩野塗装・萩野 充弘 社長：

「転嫁したいが、そもそも最初に契約が決まっていた所もあるし、これから契約する所にこのような情勢なので、なるべく(転嫁を)お願いしながら協力をいただきながらやっている」



また、品薄感は、下塗りに欠かせないさび止め材などにも広がっていて、工期への影響も懸念されています。



萩野塗装・萩野 充弘 社長：

「(塗装は)最後の仕上げで、最後の工期ぎりぎりのところでわれわれは仕事をしているので、(塗料が)入ってこないと終わらないので、工期はどんどん伸びていくと いうことを何とか、お願いしたい」



こうした中、石川県塗装工業会の若宮昇平会長は20日、石川県庁を訪れ、山野知事に緊急要望を行いました。

要望では、適正な価格転嫁の実現や、工期の遅延で塗装業者にペナルティが科されないための対策などを求めています。



石川県塗装工業会・若宮 昇平 会長：

「(資材不足で)仕事自体が取り止めになっている現状が見受けられる。(工賃を)出来高で請求するが、工事がなければ社員を抱えてその給料を払えない」



石川県の山野知事は、中東情勢の影響を受ける企業向け融資の活用を促すとともに、工期の遅延については「県も市町も皆さんにペナルティを科すようなものでないことは十分理解してる」などと述べました。

