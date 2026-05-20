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Riku Ishihara
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ºÆÀ¸¡¦¹ØÆþ¡§https://ultravybe.lnk.to/KIDCORE_SCULPTURE
https://moritasaki.bandcamp.com/
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BONUS GAME ACCESS CARD¡ÔFIND THE LOVER DUCKS¡Õ
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RELEASE ONE-MAN TOUR
2026Ç¯6·î14Æü¡ÊÆü¡ËÂçºå¡¦LIVE SPACE CONPASS
2026Ç¯6·î27Æü¡ÊÅÚ¡ËÅìµþ¡¦GARRET udagawa
»þ´Ö¡§ OPEN 17:30 / START 18:00
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°ìÈÌ¡§4,000±ß¡¡U22¡§2,500±ß¡Ê¢¨LivePocket¤Î¤ß¤Î¼è¤ê°·¤¤¡Ë
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EXCLUSIVE GAME ACCESS CARD ¡ÔMoritaSaki in the Fight¡Õ
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https://linktr.ee/moritasakiinthepool0916
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Riku Ishihara
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BONUS GAME ACCESS CARD¡ÔFIND THE LOVER DUCKS¡Õ
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RELEASE ONE-MAN TOUR
2026Ç¯6·î14Æü¡ÊÆü¡ËÂçºå¡¦LIVE SPACE CONPASS
2026Ç¯6·î27Æü¡ÊÅÚ¡ËÅìµþ¡¦GARRET udagawa
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