Æ±µï¤Î·»¤Î°äÂÎ¤òÌó5Ç¯´Ö°ä´þ¡¡¹âÃÎ»Ô¤Î60ºÐ¤ÎÃË¤ò»àÂÎ°ä´þ¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¡Ú¹âÃÎ¡Û
Æ±µï¤·¤Æ¤¤¤¿·»¤Î°äÂÎ¤òÌó5Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¼«Âð¤Ë°ä´þ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ·Ù»¡¤Ï5·î20Æü¡¢¹âÃÎ»Ô¤Î60ºÐ¤ÎÃË¤ò»àÂÎ°ä´þ¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»àÂÎ°ä´þ¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¹âÃÎ»Ô²£ÉÍ¤ÎÌµ¿¦¡¦ÆïÀ¥¸üÍÆµ¿¼Ô¡Ê60¡Ë¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÆïÀ¥ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢2021Ç¯4·î²¼½Ü¤´¤í¤«¤é2026Ç¯3·î11Æü¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢·»¤ÎÆïÀ¥²í¾Ï¤µ¤ó¡Ê»àË´Åö»þ58ºÐ¡Ë¤Î°äÂÎ¤ò¼«Âð¤Ë°ä´þ¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
ÆïÀ¥ÍÆµ¿¼Ô¤Ï2026Ç¯3·î11Æü¤Ë¡¢¹âÃÎ»ÔÆâ¤Î¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤Ç¿©ÎÁÉÊ¤Ê¤É¤òËü°ú¤¤·¤ÆÂáÊá¡¦µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î»ö·ï¤ÎÁÜºº¤Ç·Ù»¡¤¬ÆïÀ¥ÍÆµ¿¼Ô¤Î¼«Âð¤òÁÜºº¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Éô²°¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ëÉÛÃÄ¤ÎÂ¦¤ÇÌÓÉÛ¤òÈï¤Ã¤¿¾õÂÖ¤ÇÇò¹ü²½¤·¤Æ¤¤¤ë²í¾Ï¤µ¤ó¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÆïÀ¥ÍÆµ¿¼Ô¤Ï²í¾Ï¤µ¤ó¤È2¿ÍÊë¤é¤·¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡Ö´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï»à°ø¤ä°ä´þ¤·¤¿Æ°µ¡¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¤ÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£