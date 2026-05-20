バレーボールの郄橋藍選手が世界大会へ向けての思いを語りました。

サントリーサンバーズ大阪の退団を発表している郄橋選手。SVリーグチャンピオンシップでは西田有志選手率いる大阪ブルテオンに敗れ、準優勝で終えるも、19日に行われたSVリーグの年間表彰ではレギュラーシーズンベスト6アウトサイドヒッター部門とレギュラーシーズンベストレシーブを受賞しました。

最後の試合について「正直3戦目に関してはブルテオンの勢いをとめられなかったので、まだまだ自分たち足りなかったと悔しさが残ります」と思いを語る郄橋選手。

次の移籍先はまだ発表されていませんが、今後のバレーボールについての夢を話してくれました。「自分の中でバレーボールやってる以上トップを目指すのは当たり前。やる以上あって当然。バレーボールを大きくしていきたい、トップの選手を目指す部分とバレーボールってものをたくさんの人に伝えていきたい。そして自分のためにやるという部分が1番強いので、やりたいことをやる挑戦したいことを挑戦していく。それがたくさんの応援してくれる人への恩返しだと思う」とコメント。

6月にはネーションズリーグも控えており「日本代表としてはメダルを目指す。昨シーズンは悔しい思いをしたので、一から日本代表を作っていく。あと挑戦者として自分たちにプレッシャーをすごく与えすぎるのではなく、強いチームに対して向かっていく、そういうチームを倒して自信をつけるとこから、なので一からスタートだという気持ちでネーションズリーグ、強い日本代表を求めてやっていきたい」と意気込みました。

さらに9月にはロサンゼルスオリンピックの出場権をかけた戦いも始まります。「ネーションズリーグで強い日本代表を作って、アジア選手権オリンピック予選で切符をとれるチームを完成させていきたい」と2028年に向けてのビジョンも語りました。