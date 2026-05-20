●あす21日(木)未明～朝は一時強雨や雷に注意

●あす21日(木)昼過ぎにかけて雨が残りやすい

●今週末の天気の崩れは小さめの雰囲気に

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しばらく晴天続きだった県内ですが、きょう20日(水)は次第に雲が厚みを増し、昼頃から弱い雨が落ちてきた所も。夕方から、だんだん雨傘を開くレベルの雨が降りだしています。





西日本付近は、南から北上してきた前線と西からの低気圧や前線が繋がって、前線が九州を横切る形となってきており、あす21日(木)にかけては前線や低気圧が県内付近を通過していくことで、天気が一段と大きく崩れてきます。





このあと日付が変わって、あす21日(木)未明から県内は、いっそう本格的な雨に。朝にかけて一時、雷を伴って強く降ることもあります。朝の通勤通学時間帯は、雨の降り方や路面の大きな水たまりなど、十分ご注意ください。





その後、昼過ぎ頃にかけて雨傘が手放せない天気が続きます。





ところで、この先、ぐずつく天気が多く、もしかしたら梅雨入りかも…という話もありましたが、最新の見解では、あさって22日(金)は一時天気回復。週末は低気圧や前線が九州の少し南を離れて通過する形となり、にわか雨は少々心配ですが、雨がまとまる可能性は少し低くなりました。あす21日(木)の雨だけで「梅雨入り」と判断できるかどうかは、ちょっと微妙な雰囲気です。



とはいえスカッと晴れるチャンスは、今後は明らかに少ないです。予報をこまめに確認しながら、雨の季節に向けた準備は着々と進めておきましょう。



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夜は、だんだん本降りの雨に。あす21日(木)未明～朝を中心に、一時、雷を伴いながら強く、もしくは激しく雨が降るおそれがあります。通勤通学時間帯の雨の降り方や路面の状況など、十分ご注意ください。

雨は昼過ぎ頃になると、だんだん止んでくるでしょう。朝の気温は20度前後と高め。日中の最高気温は、25度くらいの所が多い予想です。





あさって22日(金)は午後ほど、だんだん晴れ間が多くなる見込み。涼しい北風が吹きやすく、この日は半袖より長袖の服がいいでしょう。

今週末は、当初予報より天気の大きな崩れはなさそうな雰囲気で、降ってもにわか雨程度にとどまりそうですが、再び空気のムシムシ感がアップしそうです。

来週もまた天気が崩れるタイミングがあり、雨の季節は着実に迫ってくるでしょう。



（KRY山口放送 気象予報士 山本昇治）

