º£µ¨¤ÎM¥ê¡¼¥°¡ÖºÇ¤â°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿ÌòËþ¥é¥ó¥¥ó¥°¡×È¯É½
¡¡15Æü¤ËÊÄËë¤·¤¿Ëã¿ý¤Î¥×¥í¥ê¡¼¥°¡ØM¥ê¡¼¥°2025¡¾26¡Ù¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÎM¥ê¡¼¥°¤ÇÈ¯À¼¤·¤¿¡ÖºÇ¤â°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿ÌòËþ¡×¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Î·ë²Ì¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖºÇ¤â°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿ÌòËþ¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¥È¥Ã¥×3
¡¡º£²óABEMA¤Ç¤Ï¡Ö2025-26¥·¡¼¥º¥ó¡×¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¿ô¡¹¤ÎÌ¾¾ìÌÌ¤Î¤Ê¤«¤«¤é¡¢¡ÖºÇ¤â°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿ÌòËþ¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢ÊÄËë¼°¤Î²ñ¾ì¤ÇÍ¥¾¡¥Á¡¼¥à¤Î·èÄê¤ò¸«¼é¤Ã¤¿´ÑµÒ¤Ë¤è¤ëÅêÉ¼¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡º£¥·¡¼¥º¥ó¤â¡¢»î¹ç¤ÎÎ®¤ì¤ò°ìÊÑ¤µ¤»¤ë·àÅª¤ÊÏÂÎ»¤ä¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÌ¿±¿¤òº¸±¦¤¹¤ëÂç°ìÈÖ¤Ç¤Î°ì·â¤Ê¤É¡¢µ²±¤Ë»Ä¤ëÌòËþ¤¬ÃÂÀ¸¡£¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÃæ¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°Âè1°Ì¤Ë¤Ï¡¢KONAMIËã¿ý³ÊÆ®¶æ³ÚÉô¡¦ÂìÂôÏÂÅµÁª¼ê¤Î¡Ö»Í°Å¹ï¡×¤¬µ±¤¤¤¿¡£ÂìÂôÁª¼ê¤Î»Í°Å¹ï¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¿Ê½Ð¤ò·èÄê¤Å¤±¤ëÂç¤¤ÊÏÂÎ»¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö2025-26¥·¡¼¥º¥ó¡×¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÌ¾¾ìÌÌ¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Îµ²±¤Ë¿¼¤¯¹ï¤Þ¤ìÂ¿¤¯¤Î»Ù»ý¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡Â³¤¯¡¢Âè2°Ì¤ÏKADOKAWA¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¡¦ËÙ¿µ¸ãÁª¼ê¤Î¡Ö¾®»Í´î¡×¡¢Âè3°Ì¤ÏBEAST X¡¦²¼ÀÐ·áÁª¼ê¤Î¡ÖÂç»°¸µ¡×¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤â¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Á¡¼¥à¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÆñÅÙ¤Î¹â¤¤°ìÌò¤ä¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ëÌò¤¬¾å°Ì¤ËÆþ¤ê¡¢¡ÖM¥ê¡¼¥°¡×¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢Ëã¿ý¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â°õ¾ÝÅª¤ÊÅêÉ¼·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ABEMA¤Ç¤Ï¡ÖM¥ê¡¼¥°¡×¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÂÐ¶É´ë²è¡ØM¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È2026¡Ù¤ò6·î1Æü15»þ¤è¤êÊüÁ÷¤¹¤ë¡£¡ÖM¥ê¡¼¥°2025-26¡×¤ÎÍ¥¾¡¥Á¡¼¥à4Ì¾¤ª¤è¤Ó¸Ä¿Í¾Þ³ÍÆÀ¼Ô4Ì¾¤Ï¡¢Í½Áª3rd¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤é¥·¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç»²Àï¡£M¥ê¡¼¥¬¡¼¡¢Ë±Ñà°Ì¡¢ºÇ¹â°Ì¡¢¿ý²¦¤é¡¢ÁíÀª72Ì¾¤Î¥È¥Ã¥×¿ý»Î¤¬½¸·ë¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖºÇ¤â°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿ÌòËþ¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¥È¥Ã¥×3
¡¡º£²óABEMA¤Ç¤Ï¡Ö2025-26¥·¡¼¥º¥ó¡×¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¿ô¡¹¤ÎÌ¾¾ìÌÌ¤Î¤Ê¤«¤«¤é¡¢¡ÖºÇ¤â°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿ÌòËþ¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢ÊÄËë¼°¤Î²ñ¾ì¤ÇÍ¥¾¡¥Á¡¼¥à¤Î·èÄê¤ò¸«¼é¤Ã¤¿´ÑµÒ¤Ë¤è¤ëÅêÉ¼¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡º£¥·¡¼¥º¥ó¤â¡¢»î¹ç¤ÎÎ®¤ì¤ò°ìÊÑ¤µ¤»¤ë·àÅª¤ÊÏÂÎ»¤ä¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÌ¿±¿¤òº¸±¦¤¹¤ëÂç°ìÈÖ¤Ç¤Î°ì·â¤Ê¤É¡¢µ²±¤Ë»Ä¤ëÌòËþ¤¬ÃÂÀ¸¡£¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÃæ¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°Âè1°Ì¤Ë¤Ï¡¢KONAMIËã¿ý³ÊÆ®¶æ³ÚÉô¡¦ÂìÂôÏÂÅµÁª¼ê¤Î¡Ö»Í°Å¹ï¡×¤¬µ±¤¤¤¿¡£ÂìÂôÁª¼ê¤Î»Í°Å¹ï¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¿Ê½Ð¤ò·èÄê¤Å¤±¤ëÂç¤¤ÊÏÂÎ»¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö2025-26¥·¡¼¥º¥ó¡×¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÌ¾¾ìÌÌ¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Îµ²±¤Ë¿¼¤¯¹ï¤Þ¤ìÂ¿¤¯¤Î»Ù»ý¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ABEMA¤Ç¤Ï¡ÖM¥ê¡¼¥°¡×¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÂÐ¶É´ë²è¡ØM¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È2026¡Ù¤ò6·î1Æü15»þ¤è¤êÊüÁ÷¤¹¤ë¡£¡ÖM¥ê¡¼¥°2025-26¡×¤ÎÍ¥¾¡¥Á¡¼¥à4Ì¾¤ª¤è¤Ó¸Ä¿Í¾Þ³ÍÆÀ¼Ô4Ì¾¤Ï¡¢Í½Áª3rd¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤é¥·¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç»²Àï¡£M¥ê¡¼¥¬¡¼¡¢Ë±Ñà°Ì¡¢ºÇ¹â°Ì¡¢¿ý²¦¤é¡¢ÁíÀª72Ì¾¤Î¥È¥Ã¥×¿ý»Î¤¬½¸·ë¤¹¤ë¡£