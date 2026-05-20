◆東都大学野球春季リーグ戦最終週第２日▽国学院大６―１青学大（２０日・神宮）

「勝ち点を挙げた方がＶ」となる直接対決で、国学院大が青学大に勝利。全５校から勝ち点を奪う完全優勝で、７季ぶり５度目のＶを成し遂げた。熾烈な優勝争いが展開され、「戦国東都」の異名を持つハイレベルなリーグで６連覇中と尋常ならざる強さを誇った青学大を止め、史上初の７連覇を阻止した。

０−０の５回。国学院大打線はそれまで好投していた先発サウスポーの田端竜也（２年＝九州国際大付）を攻略。１死から２安打と四球で満塁のチャンスを作ると、４番の田井志門外野手（４年＝大阪桐蔭）が右前２点適時打を放ち、先制した。

国学院大はなおも攻撃の手を緩めず、青学大の２番手右腕・盛田智矢投手（３年＝報徳学園）に襲いかかった。１死満塁から、６番の石野蓮授外野手（３年＝報徳学園）が、左中間席中段に満塁本塁打をたたき込み、一挙６点のビッグイニングとした。石野蓮にとっては、報徳学園の同級生からのグランドスラムだった。

「新・国学院大」をスローガンに、打撃を強化して迎えた春。７日の亜大３回戦でチーム本塁打が１８本となり、シーズン最多記録を更新した。結果的に２１本まで増え、破壊力でライバルの５校に打ち勝った。人情派指揮官・鳥山泰孝監督（５０）の執念が結実し、“青学１強”にピリオドを打った。