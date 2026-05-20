郵便物の回収業者の入札などで便宜を図った見返りに、あわせて120万円相当の賄賂を受け取ったとして、日本郵便東京支社の元社員の男が警視庁に逮捕された事件で、先ほど、日本郵便東京支社が会見を行い、「チェック機能が働いていなかった」と謝罪しました。

警視庁によりますと、日本郵便株式会社法の加重収賄などの疑いで逮捕されたのは、日本郵便東京支社の元社員・米田伸之容疑者（37）です。

米田容疑者は、郵便・物流オペレーション部集配基盤係主任だったおととし10月頃から去年5月頃にかけて、郵便物をポストから回収し、郵便局に届ける「取集業務」の委託契約の入札で、東京・板橋区の運送会社「ハルキエクスプレス」に便宜を図った見返りに、現金10万円や東京ディズニーリゾートの宿泊代金などあわせて120万円相当を受け取った疑いなどがもたれています。

贈賄の疑いで、「ハルキエクスプレス」の代表・西村光一容疑者（56）と経理担当の橋本英孝容疑者（64）も逮捕されました。

警視庁によりますと、米田容疑者は「ハルキエクスプレス」側に入札の予定価格にかかわる非公表情報を漏らしていたということです。

去年、日本郵便から警視庁に相談があり、事件が発覚したということで、日本郵便東京支社は午後3時から会見を行い、謝罪しました。

会見で、日本郵便東京支社の担当者は「社会的・公共的役割を担い、信用を第一とする弊社としましては今回の事態を真摯に受け止め、社員指導を徹底してまいります」としたうえで、米田容疑者の犯行について「今回の事案は管理体制が抜けていた。チェック機能が働いていなかった」と話しました。

米田容疑者は前任の担当者と一緒に「ハルキエクスプレス」側から飲食による接待や性風俗店での接待も受けていたということで、警視庁は担当者同士の癒着が常態化していたとみています。

警視庁は、米田容疑者がほかの入札をめぐっても同様の犯行を繰り返していた可能性があるとみて捜査しています。