¡Ú½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¡Ûº´µ×´Ö¼ëè½¡¡¼«¿È½é¤ÎÏ¢ÇÆ¤Ø¡Ö¾¡¤Á¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤µ¤é¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¿ÆÍ§·¬ÌÚ»ÖÈÁ¤ÎÍ¥¾¡¤Ë»É·ã
¡¡½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¤Î¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó¡¦¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¤Ï21Æü¤«¤é4Æü´Ö¡¢ÀéÍÕ¡¦Âµ¥±±ºCCÂµ¥±±ºC¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Á°²óÂç²ñÇÆ¼Ô¤Îº´µ×´Ö¼ëè½¡Ê23¡áÂçÅì·úÂ÷¡Ë¤Ï20Æü¡¢¥×¥í¥¢¥ÞÀï¸å¡Ö¥³¡¼¥¹¤¬°ã¤¦¤Î¤ÇÁ´Á³¼Â´¶¤¬¤Ê¤¤¡£°ã¤¦»î¹ç¤ËÍè¤¿´¶¤¸¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡°¦ÃÎ¡¦ÃæµþGCÀÐÌîC¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Á°²óÂç²ñ¤Ç¤Ï½éÆü¤«¤é¼ó°Ì¤ò¼é¤ë´°Á´Í¥¾¡¤Ç¥Ä¥¢¡¼2¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£ÉñÂæ¤òÂµ¥±±ºCCÂµ¥±±ºC¤Ë°Ü¤·¤¿º£Ç¯¡¢¼«¿È½é¤ÎÆ±°ìÂç²ñÏ¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦¡£
¡¡Âµ¥±±ºCCÂµ¥±±ºC¤Ï¹Ê¤é¤ì¤¿¥Õ¥§¥¢¥¦¥¨¡¼¡¢¾®¤µ¤¤¥°¥ê¡¼¥ó¤¬Æñ°×ÅÙ¤ò¹â¤á¤ë¡£º´µ×´Ö¤Ï22Ç¯¤ÏÍ½ÁªÍî¤Á¡¢24Ç¯¤Ï43°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢²áµî¤ÏÁêÀ¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì°Ê¹ß5¾¡¤òµó¤²¡¢Ç¯´Ö½÷²¦¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ö2Ç¯Á°¤è¤ê¤âÀ®Ä¹¤·¤ÆÌá¤Ã¤ÆÍè¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£¤Î¼«Ê¬¤¬¤É¤³¤Þ¤Ç»î¤»¤ë¤«³Ú¤·¤ß¡×¤È¹¶Î¬¤Ë¼«¿®¤ò¸«¤»¤ë¡£
¡¡Á°½µSkyRKB¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢Æ±¤¸2002Ç¯ÅÙÀ¸¤Þ¤ì¤Î·¬ÌÚ»ÖÈÁ¤¬2Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¿ÆÍ§¤Î³èÌö¤Ë»É·ã¤ò¼õ¤±¤¿º´µ×´Ö¤Ï¡Ö»ÖÈÁ¤ÎÍ¥¾¡¤Ç¼«Ê¬¤â¤µ¤é¤Ë¾¡¤Á¤¿¤¤»×¤¤¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£º£½µ¤Ï¾¡¤Á¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤µ¤é¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¥Ä¥¢¡¼ÄÌ»»6¾¡ÌÜ¤ËÁÀ¤¤¤òÄê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£