¡ÚÂç³ØÌîµå¡Û²Ö±àÂç¤¬¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¡ªÁ´¾¡£Ö¤Ç£³Ç¯¤Ö¤êÂç³ØÁª¼ê¸¢½Ð¾ì¡¡£µÏ¢ÇÆÃæ¤ÎÐÇ¶µÂç²¼¤¹¡Äµþ¼¢Âç³Ø
¢¡µþ¼¢Âç³ØÌîµå½Õµ¨¥ê¡¼¥°Àï¡¡¢¦Âè£·Àá£²²óÀï¡¡²Ö±àÂç£µ£ø¡½£´ÐÇ¶µÂç¡á±äÄ¹£±£±²ó¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¡á¡Ê£²£°Æü¡¦¤ï¤«¤µ¥¹¥¿¥¸¥¢¥àµþÅÔ¡Ë
¡¡²Ö±àÂç¤¬ÐÇ¶µÂç¤ò²¼¤·¡¢£²£°£²£³Ç¯½Õ°ÊÍè¡¢£¶µ¨¤Ö¤ê£³ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤¿¡£¾¡¤ÁÅÀ£µ¡££±£°¾¡Éé¤±¤Ê¤·¤ÎÁ´¾¡Í¥¾¡¤Ç¡¢£³Ç¯¤Ö¤ê£³ÅÙÌÜ¤ÎÁ´ÆüËÜÂç³ØÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ¡Ê£¶·î£¸¡Á£±£´Æü¡¦¿ÀµÜ¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡áÊóÃÎ¿·Ê¹¼Ò¸å±ç¡Ë½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡£µÏ¢ÇÆÃæ¤ÎÐÇ¶µÂç¤ÎÍ¥¾¡¤òÁË»ß¤·¤¿¡£
¡¡£²²ó¤Ë£²ÅÀ¤ò¼º¤¦¤¬¡¢¤½¤ÎÎ¢¡¢£²»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤é£±ÈÖ¡¦ÀîºêÁÔ»Ö¼ç¾¡Ê£´Ç¯¡áÈæ±Ã»³¡Ë¤ÎÃæÁ°Å¬»þÂÇ¤Ç£±ÅÀ¤òÊÖ¤¹¡££²ÅÀ¤òÄÉ¤¦£·²ó£²»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç¤Ï£´ÈÖ¡¦º´ÇìÐÒºÈ¡Ê£³Ç¯¡á¹Åç¾¦¡Ë¤¬±¦Ãæ´ÖÆóÎÝÂÇ¤·¡¢Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤ÉÕ¤¤¤¿¡£
¡¡±äÄ¹£±£°²ó¤«¤é¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ËÆÍÆþ¡£¤ª¸ß¤¤£±ÅÀ¤ò¼è¤ê¹ç¤¦¤È¡¢±äÄ¹£±£±²ó£²»àÆó¡¢»°ÎÝ¤«¤éË½Åê¤Ç¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¤·¤¿¡£