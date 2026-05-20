¥È¥é¥ó¥×»á¡Ö¤¯¤é¼÷»ÊUSA¡×³ô¤ò¿ô²¯±ßµ¬ÌÏ¤ÇÇäÇã ¡Ö¼«Ê¬¤ÎÍø±×¤Î¤¿¤á¸¢ÎÏ¤ò¡©¡×3¤«·î¤Ç3700·ï°Ê¾å¤Î³ô¼è°ú¤ËÍø±×ÁêÈ¿¤È¤ÎÀ¼¤â
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¡¢¡Ö¤¯¤é¼÷»Ê¡×¤Î¥¢¥á¥ê¥«»Ò²ñ¼Ò¤Ê¤É¤Î³ô¼°¤òÂçÎÌ¤ËÇäÇã¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÍø±×¤Î¤¿¤á¤Ë¸¢ÎÏ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤Î»ØÅ¦¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¼Ô
¡Ö¥ï¥·¥ó¥È¥ó»ÔÆâ¤Î¤¯¤é¼÷»Ê¤Î¤ªÅ¹¤Ç¤¹¡£¤¯¤é¼÷»Ê¤Ïº£¡¢³ÆÃÏ¤ÇÅ¹ÊÞ¿ô¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤ÎÂ¸ºß´¶¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¿Íµ¤¤Î²óÅ¾¼÷»Ê¥Á¥§¡¼¥ó¡Ö¤¯¤é¼÷»Ê¡×¡£Á´ÊÆ³ÆÃÏ¤Ç91Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë14Å¹ÊÞ¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µÒ
¡ÖÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡£1ÈÖ¤Ï¡ÈÏÂµí¡É¤Ç¡¢2ÈÖ¤Ï¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡¦¥í¡¼¥ë¤Ç¤¹¡×
¡Ö²ÈÂ²Ï¢¤ì¤Ë¤âºÇ¹â¤Ç¤¹¤¬¡¢1¿Í¤ÇÎ©¤Á´ó¤Ã¤Æ¤âµ¤³Ú¤Ç¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡×
¤³¤Î¡Ö¤¯¤é¼÷»ÊUSA¡×¤Î³ô¼°¤ò¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬ÂçÎÌ¤Ë¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Á¤é¤Ï¥¢¥á¥ê¥«À¯ÉÜ¤¬¸ø³«¤·¤¿º£Ç¯1·î¤«¤é3·î¤Î¥È¥é¥ó¥×»á¤Î³ô¼°¼è°ú¤Ë´Ø¤¹¤ë»ñÎÁ¤Ç¤¹¡£¤¯¤é¼÷»ÊUSA¤Î³ô¼°¼èÆÀ³Û¤Ï100Ëü¥É¥ë¡á¤ª¤è¤½1²¯6000Ëü±ß¤«¤é500Ëü¥É¥ë¡á¤ª¤è¤½8²¯±ß¤ÎÈÏ°Ï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢À¸µû¤¬¶ì¼ê¤Ê¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¼÷»Ê¤ò¹¥¤Þ¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢³ô¼°¼èÆÀ¤Î·Ð°Þ¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¤½¤Î¤Û¤«¡¢È¾Æ³ÂÎÂç¼ê¡Ö¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¡×¡¢¹Ò¶õµ¡Âç¼ê¡Ö¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°¡×¡¢ITÂç¼ê¡Ö¥ª¥é¥¯¥ë¡×¤Ê¤ÉÉý¹¤¤³ô¼°¤òÂçÎÌ¤Ë¼è°ú¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢3¤«·î´Ö¤ÎÇäÇã·ï¿ô¤Ï¤¸¤Ä¤Ë3700·ï°Ê¾å¡£Ê¿¶Ñ¤¹¤ë¤È1Æü¤¢¤¿¤ê40·ï°Ê¾å¤â¤Î¼è°ú¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂçÅýÎÎ¤Î³ô¼°ÇäÇã¤Ï¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¶Ë¤á¤Æ°ÛÎã¤Ê¼è°úÎÌ¤Ç¤¹¡£
¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥ï¥·¥ó¥È¥óÂç³Ø¡¡¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡¦¥µ¥³¥Ë¡¼½Ú¶µ¼ø
¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¹ñÌ±¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¶Ã¤¤Ç¤¹¡×
ÀìÌç²È¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÎÍø±×¤Î¤¿¤á¡¢¸¢ÎÏ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦µ¿Ç°¤òÊú¤«¤»¤ë¡×¤ÈÎÑÍýÅª¤ÊÌäÂê¤ò»ØÅ¦¤·¤Þ¤¹¡£
¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥ï¥·¥ó¥È¥óÂç³Ø¡¡¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡¦¥µ¥³¥Ë¡¼½Ú¶µ¼ø
¡ÖÎòÂåÂçÅýÎÎ¤ÏÀ¯ÉÜ¤Î¿®Íê¤ò°Ý»ý¤·¡¢À¯¼£²È¤Ï¸ø±×¤Î¤¿¤á¤ËÆ¯¤¯¶¦ÄÌÇ§¼±¤Î¤â¤ÈÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤¬²ÁÃÍ´Ñ¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢»ä¤Ë¤Ï³Î¿®¤¬»ý¤Æ¤Þ¤»¤ó¡×
¥È¥é¥ó¥×»á¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏÍø±×ÁêÈ¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤ÎÀ¼¤â¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ö¥ë¡¼¥à¥Ð¡¼¥°ÄÌ¿®¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¢¥á¥ê¥«À¯ÉÜ¤Ï¤³¤ì¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£