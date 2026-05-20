先着400人限定で美味しいプレゼントも！トラジ運営の″週一で行きたくなる焼肉居酒屋″「千だか」が5月21日に新宿でオープン

焼肉チェーン「トラジ」を運営するトラジは、2026年5月21日に焼肉居酒屋「千だか」を、新宿西口にオープンします。

新宿駅西口から徒歩3分以内でアクセスもバッチリ

5月21日に、新宿西口にオープンする焼肉・ホルモン・肉料理「千だか」は、厳選した新鮮なホルモンを中心に、名物牛タンや希少部位の上ロースなどの焼肉と肉料理、そして美味しいお酒を楽しめる居酒屋です。

今回のオープンを記念して、先着400人限定で「千だかの出汁」または「千だかの焼肉のタレ」をプレゼント。なくなり次第終了します。

住所は、東京都新宿区西新宿7-1-7 新宿ダイカンプラザA館2階。

JR新宿駅「西口」から徒歩3分、東京メトロの新宿駅や都営大江戸線新宿西口駅「D5出口」から徒歩1分ほどの場所で、アクセスの良さも魅力です。

営業時間は16時から24時まで（ラストオーダーは23時）。席数はカウンターが8席、テーブルが9卓（32席）あります。

「千だか」のメニュー一例

・刺しセンマイ刺し 780円

上ミノ湯引き 880円

コブクロたたき 680円

本日のごちゃまぜホルモン刺し盛合せ 1280円

・焼物 角切りタン（豚） 880円

ハラミ（豚） 680円

ハツ（豚） 680円

名物牛タン 2480円

本日の上ロース 2280円

本日のホルモン焼き盛合せ 1680円

・一品ネギレバテキ 680円

煮込み 680円

肉おでん盛合せ 1480円

豚玉子焼 680円

牛たんメンチカツ 380円

・〆コムタンと節のWスープ（白・赤） 680円

肉蕎麦 880円

・飲み物生ビール 780円

ハイボール 580円

辛口レモンサワー 680円

緑茶ハイ 680円

純米酒 一合 1250円

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部