【パシオス】「夏 MAX SALE」のセールアイテムは110円から。ほぼ1000円以下の超特価《5月24日まで》

ファッションプラザ「パシオス」は、2026年5月20日から24日まで「夏 MAX SALE」を開催しています。

パシオスのチラシから、注目アイテムを紹介します（一部店舗を除く）。

靴下が2足組で110円！

1000円以下のセールアイテムが充実しています。以下は一例です。

●婦人クルーソックス（綿混・2足組）...110円

●婦人Tシャツ／カットソー...各330円

●婦人リラクシングパンツ...550円

●婦人EVAサンダル...770円

●シャツ...770円

●ワイドパンツ...990円

セールアイテムは数量限定で、1家族各2点までとなっています。

インナー＆靴下が大特価

夏向けのインナーや靴下もお買い得です。

たとえば、綿混の婦人ハーフトップは各539円、綿混の婦人カップ付インナーは各649円、接触冷感の婦人インナーは各539円。

夏にうれしい接触冷感の靴下も充実していて、たとえばフレンチリネン混素材使用の紳士・婦人ショートソックス（3足組・429円）などがあります。

ほかにもレジで割引になるアイテムがたくさんあるので、チラシや店頭でチェックしてみて。

なお、記事内に掲載しているチラシは、下記の店舗は対象外です。下記の店舗のチラシは公式サイトの店舗検索から確認してください。

＜対象外店舗＞

戸田店・ララガーデン川口店・フレンドタウン深江橋店・鴨居店・カラフルタウン岐阜店・市川駅前店・八王子楢原店・イオンタウン松本村井店・コーナン足立扇店・ららテラス川口駅前店・港南台駅前店・常盤平駅前店・長田店・小岩駅前店

※画像は公式サイトより

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）