6月12日よりシモキタ-エキマエ-シネマ『K2』ほかで公開される堤幸彦が監督・原案を務めた完全オリジナル映画『hinata』の本予告が公開。大滝詠一の「ナイアガラ・ムーンがまた輝けば」が挿入歌に起用された。

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本作は、キャスティング会社・株式会社コセイの映画製作部「KOSEI STUDIO（コセイスタジオ）」が主催した座談会をきっかけに始動した一大プロジェクト。俳優たちとの熱い交流に心を動かされた堤監督の「この参加者たちと共に映画を作りたい」という想いから製作がスタートし、守口悠介がオリジナル脚本を書き下ろした。「まだ見ぬ才能（＝何者にもなれていない俳優）を、映画界を牽引する“何者か”へと羽ばたかせる」というコンセプトで生み出された、葬儀場の一室で繰り広げられる弔辞ミステリーだ。

映画の舞台は、故・沖村ひなたの葬儀の場。集まった20名の男女は、司会者から「故人の意向により、20名全員が弔辞を読み上げること」を告げられる。友人として、追っかけのファンとして、アイドルグループの同期として……。様々な関係を持つ彼らが読み上げる弔辞からは、人物像はおろか、男性か女性かさえも全く異なる「沖村ひなた」の姿が浮かびあがり、混乱を来たす葬儀の場の一室で、「沖村ひなた」の正体をめぐる前代未聞の物語が展開していく。

公開された本予告は、映像が沖村ひなたの葬儀の開始を告げる声ともに始まる。遺影のない不自然な祭壇を前に、参列者たちは弔辞を手にひなたとの思い出を語り始める。しかし、弔辞の中で食い違う故人像に参列者たちが混乱し始めると、司会者が「全員の弔辞が終わるまで、まだ燃すな。とのことですので」と冷静に告げる。弔辞を読み上げるたびに謎が深まっていく沖村ひなたの“死“。そして暴かれていく参列者たちの素顔が、予測不能な物語を繰り広げていく。

本作の挿入歌に起用されたのは、大滝詠一の「ナイアガラ・ムーンがまた輝けば」。音楽にこだわる堤監督が本作の使用を切望したという。

（文＝リアルサウンド映画部）