キヤノンは新たに、動画クリエイター向けミラーレスカメラ『EOS R6 V』を発表した。Vシリーズとしては初となるフルサイズセンサー搭載モデルであり、SNSや動画配信を前提とした現代のコンテンツ制作環境を意識した設計が特徴となる。今回の発表で印象的だったのは、単なるスペック訴求に留まらず、「いま動画を撮ること」を取り巻く環境変化そのものを整理しようとしていた点だ。

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■Canon独自の「Vシリーズ」の思想

キヤノンは2011年に「Cinema EOS System」を立ち上げ、映画やCM、ドラマなどプロフェッショナル映像制作市場を開拓してきた。一方で近年は、YouTubeやTikTok、Instagram Reelsなどの普及によって、個人による動画制作や配信が急速に一般化している。発表では、「制作」に集中するほど撮影体験そのものが薄れてしまうという課題感にも触れられた。そうした背景のもと、キヤノンではVシリーズを“体験を重視しながら高品質な映像を残すためのシリーズ”として展開してきたという。これまで『PowerShot V10』『PowerShot V1』、レンズ交換式の『EOS R50 V』などを展開してきたが、今回の『EOS R6 V』は、そのコンセプトをフルサイズ領域へ拡張する存在として位置づけられる。グローバルコピーは「One Camera, Many Stories」。国内では「可能性の枠を、超えていく。」というコピーが掲げられた。

■『EOS R6 V』を象徴する「7Kオープンゲート」撮影

『EOS R6 V』を象徴する機能のひとつが、7Kオープンゲート記録への対応だ。本機は、有効画素数最大約3250万画素のフルサイズCMOSセンサーと映像エンジン「DIGIC X」を搭載。3:2アスペクト比での7Kオープンゲート記録（RAW／XF-HEVC S）に対応し、センサー全体を活用した記録が可能となる。MP4記録時にはわずかにクロップされる仕様。従来の動画撮影では16:9領域のみを利用するケースが一般的だったが、『EOS R6 V』では静止画撮影時に近い広い画角を活用した収録が可能となる。

また、オーバーサンプリングによる4K60P動画記録に加え、センサー横幅をクロップしない4K120Pハイフレームレート記録にも対応する。現在はスマートフォン視聴を前提に、横動画だけでなく縦動画も並行展開する制作環境が一般化している。3:2オープンゲート素材を利用することで、16:9横動画だけでなく9:16縦動画への切り出しもしやすく、1回の撮影素材から複数フォーマットへ展開しやすい点も特徴だ。さらに「Canon Log 2」に対応し、最大15+ stopsのダイナミックレンジを実現。暗部階調を重視した映像制作にも配慮されている。

■“動画運用”を意識したボディ設計

『EOS R6 V』は、外観や操作系においても動画撮影を意識した設計となっている。本機には冷却ファンを内蔵し、長時間撮影やライブ配信時の温度上昇に配慮。さらに、ケージやジンバルなど周辺機材との連携を意識した、フラットで直線的なボディーデザインを採用する。また、縦位置撮影用の三脚ネジ穴を備え、動画モード時にはUIも自動的に縦表示へ切り替わる仕様となっている。加えて、高速・低速の2段階を選択できるズームレバーも搭載し、滑らかなズーム操作にも対応する。

同時に発表された『RF20-50mm F4 L IS USM PZ』は、フルサイズ対応RFレンズとして初めてパワーズームを内蔵したモデルだ。パワーズームとマニュアルズームをひとつのズームリングで操作できる新方式を採用し、ズームリング回転角に応じた可変速ズームにも対応。低速側下限・高速側上限それぞれ15段階で速度設定が可能となっている。

さらに20mmから50mmまでをカバーしながら、ズーム時にも全長が変化しない全長固定設計を採用。重心変化を抑え、ジンバル運用にも配慮された仕様となる。ズーム全域で開放F4固定としており、ズーム時にも明るさ変化を抑えた映像表現に寄与する。発表では、『EOS R6 Mark III』、『Cinema EOS C50』との棲み分けについても説明が行われた。『EOS R6 Mark III』は静止画寄り、『Cinema EOS C50』はXLRやTC入出力を備えたプロ向け機材という位置づけ。その中間に位置する『EOS R6 V』は、7Kオープンゲートや縦動画運用を意識した設計など、現代のコンテンツ制作環境を意識した方向性が強く打ち出されている。

『Cinema EOS』で培ってきた映像思想を維持しながら、それを個人クリエイター向けにも展開するモデル――『EOS R6 V』は、キヤノンの新たな動画戦略を象徴する一台と言えそうだ。

（文＝ヨハン神々廻）