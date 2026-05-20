East Of Edenの湊あかねが、ソロ1stデジタルシングル「Lookin’ for」を本日5月20日にリリース。また、本日21時にMVがプレミア公開される。

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本楽曲は、3月に行われた『湊あかね BIRTHDAY TALK LIVE』にて終演後にファンへの“逆誕生日プレゼント”としてサプライズで公開されたもの。湊本人や、今何かを踏み出して頑張ろうとしている人の背中を押してくれるような優しい応援歌となっている。

作詞は湊あかね本人が手がけた。作曲編曲にはHIKARIを迎え、ピアノやアコースティックギターが歌声を優しく包み込む、どこか懐かしさを感じるようなアレンジになっている。

MVは、夢を追いかけても毎日が上手くいかず諦めかけた主人公が、また新たな気持ちで新しい今日を一歩踏み出す様子を描く。そこに湊が語りかけるような優しい歌声と視線で、主人公の背中を押すようなストーリーとなっている。

（文＝リアルサウンド編集部）