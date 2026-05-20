スズラン越しに富士山も見える

長野県の富士見パノラマリゾートは「120万本のすずらん祭り」を開催する。期間は5月23日（土）～6月21日（日）。

春から秋にかけては花の名所として知られ、冬はスキー＆スノーボードが楽しめる高原リゾート。標高1,780mのゴンドラ山頂駅からすぐの「入笠すずらん山野草公園」では20万本のドイツスズランが見られる。そこから徒歩約10分の「入笠湿原」には100万本の日本スズランが一面を埋め尽くすように広がる。ドイツスズランが一足早く見頃となり、続いて日本スズランの開花が進むという。

そのほか、長年の保全活動によって守られてきた希少植物の釜無ホテイアツモリソウも見られる。

入笠湿原では白い花を咲かせるズミ（別名コナシ）がイベントの前半に見頃を迎える。

新緑の中にひときわ目立つ白い花

富士見パノラマリゾートのゴンドラには愛犬も乗車可能で、高原を一緒に歩きながら山野草が観賞できる。

ゴンドラはケージ不要で乗車可能

ゴンドラ山頂駅から徒歩約60分の入笠山山頂（標高1,955m）では、日本百名山のうち30座以上が眺められる。

イベント名

120万本のすずらん祭り



開催期間

2026年5月23日（土）～6月21日（日）



ゴンドラ運行時間（4月～10月）

8時30分～16時00分（下り最終16時30分）

※気象状況により運行時間の変更あり



ゴンドラ料金

往復券大人2,600円、子ども（小学生）1,300円 片道券大人2,000円、子ども（小学生）1,000円

※未就学児は無料

※往復券購入者には山野草の苗をプレゼント（数量限定）

所在地

ペット利用料（片道/往復共）1頭800円

富士見パノラマリゾート

長野県諏訪郡富士見町富士見6666-703