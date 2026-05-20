HOKUTO（THE RAMPAGE吉野北人）1stアルバムリリース記念オリジナル特番がエムオン!で2ヵ月連続オンエア

HOKUTO（THE RAMPAGE 吉野北人）の1stアルバム『JUKE BOX』リリースを記念したMUSIC ON! TV（エムオン!）オリジナル特番を2ヵ月連続でオンエアされることが決定した。

■HOKUTOの思考や感性に迫る！自ら楽曲解説も

本番組では、ポップやR＆Bなどジャンルにとらわれない多彩な楽曲が詰め込まれた1stアルバム『JUKE BOX』の魅力と、彼の“クリエイティブの源泉”を“インプット”と“アウトプット”の前後編で紐解く。

＜#1＞は、インスピレーションが湧き上がる瞬間を記録し、彼の豊かな感性に触れる“インプット”編。「いずれは写真展を開きたい」と語るほどのカメラ好きでもあるHOKUTOが、愛用のカメラを手に下町情緒溢れる三ノ輪の商店街や、緑豊かな荒川自然公園を散策。下町の路地裏や古い看板、豊かな自然など、何気ない日常を切り取っていく姿に密着。

さらに、アルバム『JUKE BOX』の収録楽曲についても自ら解説。写真に添える言葉や楽曲への想いを通して、彼の思考や感性を浮き彫りにしていく。

■番組情報

MUSIC ON! TV『M-ON! SPECIAL 「HOKUTO」 ～JUKE BOX～＜#1＞』

05/31（日）23:00～23:30

06/24（水）22:00～22:30 ※再放送

MUSIC ON! TV『M-ON! SPECIAL 「HOKUTO」 ～JUKE BOX～＜#2＞』

06/14（日）23:00～23:30

06/24（水）22:30～23:00 ※再放送

■リリース情報

2026.06.03 ON SALE

ALBUM『JUKE BOX』

■関連リンク

番組詳細はこちら

https://www.m-on.jp/program/detail/mon-special-hokuto-2605/

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