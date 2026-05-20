かりゆし58、名曲「オワリはじまり」を一発撮り！「産みの苦しみがあったかも覚えていないくらい不思議な感覚な曲」

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2026年にデビュー20周年を迎えた沖縄出身バンド、かりゆし58が『THE FIRST TAKE』に再登場。

■「オワリはじまり」は一日の終わりにそっと寄り添う曲

披露するのは、ドラマ主題歌、CMソング、さらにSNSでも話題を集め、幅広い世代に親しまれている名曲「オワリはじまり」。

≪もうすぐ今日が終わる やり残したことはないかい≫という問いかけが印象的な、一日の終わりにそっと寄り添う本楽曲を一発撮り。

かりゆし58は、2026年秋にニューアルバムをリリース、そして15年ぶりとなる全国ホールツアーの開催も発表。全15公演におよぶツアーは、11月12日の北海道公演を皮切りにスタートし、12月20日には地元・沖縄でセミファイナル、12月29日にLINE CUBE SHIBUYAでツアーファイナルを迎える。

『THE FIRST TAKE』第669回は、5月20日22時よりプレミア公開。

■前川真悟（かりゆし58） コメント

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かりゆし58 20周年特設サイト

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