20日朝、「消えずの火」で知られる宮島の霊火堂が、全焼する火事がありました。ケガ人はいませんでした。



屋根を突き破り激しく燃え上がる建物、全体が炎で包まれています。火事があったのは、廿日市市宮島町にある大聖院の霊火堂です。消防などによると午前8時半頃、関係者から「霊火堂が燃えている」と通報がありました。消防車8台などが出動し、火は約2時間後にほぼ消し止められましたが、霊火堂と隣接する離れが全焼しました。ケガ人はいませんでした。

消火活動に協力した登山客は。





■消火活動に協力した登山客「もうすごい。全体的に燃えていた。消せる状態じゃなかった。」「すごい熱くなったので、あまり近くで消火活動できない感じで。」霊火堂に伝わる「消えずの火」。1200年以上前、弘法大師・空海が修行したときの火が、燃え続けていると言われています。大聖院によると「消えずの火」の火だねは分散して管理されていて、無事だということです。火事による影響は続いています。■大江 芳樹 記者リポート「火事の影響で、弥山へと続く登山道の入口は封鎖されています。頂上へと続くロープウエーも運休となっています。」廿日市市は、霊火堂がある弥山山頂に続く3本の登山道を午前10時ごろから封鎖。市は登山を控えるよう呼びかけています。また、現在も運休している宮島ロープウエーは、弥山の入山禁止が解除されるまで、運転を再開できないとしています。」観光客は・・・。■観光客「上がれなくて残念。」「せっかく来たのに。沖縄と北海道から。」住民からも落胆の声です。■地元住民「びっくりした。もったいないなと思って、惜しいですね。」「みんな、ちゃんとやっぱり気をつけてやっていかないといけない。ましてや、ここは世界遺産（の島）ですしね。」霊火堂が焼けたのは、今回が初めてではありません。21年前の2005年5月、台風の影響で倒れた木を燃やしていたところ、飛び火によって建物は全焼。その翌年、今の霊火堂が再建されました。霊火堂を再び襲った火の手。警察と消防が火事の詳しい原因を調べています。【2026年5月20日 放送】