『THE SECOND』初代王者のギャロップ、なんばグランド花月単独ライブ決定
『THE SECOND』初代王者のお笑いコンビ・ギャロップ（林健、毛利大亮）が、10月2日に大阪・なんばグランド花月（NGK）で単独ライブ『ギャロップグランド花月2026』を開催することが決定。きょう20日午後6時からチケット先行受付を開始する。
【写真】『THE SECOND』優勝&準優勝がNGKで共演！ ギャロップ&マシンガンズの4ショット
■ギャロップ・林健 コメント ギャロップグランド花月
略してGGKにするか
なんばギャロップ花月
略してNGKにするか
悩みましたが、ギャロップグランド花月になりました。
これが正しい選択やったのかは死ぬまでわからないかもですが
中身はいいものに必ずします。見に来て下さい。
■ギャロップ・毛利大亮 コメント
今回久々にNGKでの単独をやらせてもらえることになりました！ 今回から1年に1回この場所でやらせてもらえるようにという思いの1発目！
出陣式でございます！
タイトルにもギャロップグランド花月というこの場所の、名前までお借りしての開催！
いつか、NGKのようにGGK観に行こと言ってもらえるように楽しいLIVEにしようと思っております！
皆様、この1発目を是非体感しに来てください！！
みんなでPARTYしましょ！！
■ギャロップ単独ライブ『ギャロップグランド花月2026』
日時：2026年10月2日（金）開場19:00 開演19:30 終演21:00予定
料金：前売3500円／当日4000円 ※配信無し
出演：ギャロップ
FANY先行：5月20日（水）18:00〜5月22日（金）11:00
一般発売：5月27日(水)10:00〜
【写真】『THE SECOND』優勝&準優勝がNGKで共演！ ギャロップ&マシンガンズの4ショット
■ギャロップ・林健 コメント ギャロップグランド花月
略してGGKにするか
なんばギャロップ花月
略してNGKにするか
悩みましたが、ギャロップグランド花月になりました。
これが正しい選択やったのかは死ぬまでわからないかもですが
中身はいいものに必ずします。見に来て下さい。
今回久々にNGKでの単独をやらせてもらえることになりました！ 今回から1年に1回この場所でやらせてもらえるようにという思いの1発目！
出陣式でございます！
タイトルにもギャロップグランド花月というこの場所の、名前までお借りしての開催！
いつか、NGKのようにGGK観に行こと言ってもらえるように楽しいLIVEにしようと思っております！
皆様、この1発目を是非体感しに来てください！！
みんなでPARTYしましょ！！
■ギャロップ単独ライブ『ギャロップグランド花月2026』
日時：2026年10月2日（金）開場19:00 開演19:30 終演21:00予定
料金：前売3500円／当日4000円 ※配信無し
出演：ギャロップ
FANY先行：5月20日（水）18:00〜5月22日（金）11:00
一般発売：5月27日(水)10:00〜