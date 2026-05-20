ギャロップ

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　『THE SECOND』初代王者のお笑いコンビ・ギャロップ（林健、毛利大亮）が、10月2日に大阪・なんばグランド花月（NGK）で単独ライブ『ギャロップグランド花月2026』を開催することが決定。きょう20日午後6時からチケット先行受付を開始する。

【写真】『THE SECOND』優勝&準優勝がNGKで共演！ ギャロップ&マシンガンズの4ショット

■ギャロップ・林健　コメント　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ギャロップグランド花月
略してGGKにするか
なんばギャロップ花月
略してNGKにするか
悩みましたが、ギャロップグランド花月になりました。
これが正しい選択やったのかは死ぬまでわからないかもですが
中身はいいものに必ずします。見に来て下さい。

■ギャロップ・毛利大亮　コメント　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
今回久々にNGKでの単独をやらせてもらえることになりました！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　今回から1年に1回この場所でやらせてもらえるようにという思いの1発目！
出陣式でございます！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
タイトルにもギャロップグランド花月というこの場所の、名前までお借りしての開催！
いつか、NGKのようにGGK観に行こと言ってもらえるように楽しいLIVEにしようと思っております！
皆様、この1発目を是非体感しに来てください！！
みんなでPARTYしましょ！！

■ギャロップ単独ライブ『ギャロップグランド花月2026』
日時：2026年10月2日（金）開場19:00　開演19:30　終演21:00予定
料金：前売3500円／当日4000円　※配信無し
出演：ギャロップ
FANY先行：5月20日（水）18:00〜5月22日（金）11:00
一般発売：5月27日(水)10:00〜