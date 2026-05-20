桃月なしこ、美背中全開で大胆な姿 2nd写真集『むすび』秘蔵カット放出
俳優・モデル・グラビアアイドルの桃月なしこ（30）が、20日発売の『月刊ヤングマガジン』6号（講談社）の表紙＆巻頭グラビアに登場している。
【写真集カット】“横乳”が!!大胆カットを見せた桃月なしこ
今回は、2nd写真集『むすび』の秘蔵カットを収録。20代最後のロケ地としてスペインで、また30歳を迎えた直後に東京で撮影を敢行した写真集だ。8年前の初表紙登場時と同じポーズを再現したエモーショナルなカットや、デビュー前のテスト撮影の秘蔵写真初公開もあり、デビュー前から現在までの変遷をたどる、まさに集大成といえる一冊となった。
「覇権美女」と紹介された表紙では、迫力のあるボディを正面からとらえた水着ショット。さらには、肌があらわとなった背中全開の大胆ショットなどが公開された。
なお、巻末グラビアには榎原依那が登場する。
【写真集カット】“横乳”が!!大胆カットを見せた桃月なしこ
今回は、2nd写真集『むすび』の秘蔵カットを収録。20代最後のロケ地としてスペインで、また30歳を迎えた直後に東京で撮影を敢行した写真集だ。8年前の初表紙登場時と同じポーズを再現したエモーショナルなカットや、デビュー前のテスト撮影の秘蔵写真初公開もあり、デビュー前から現在までの変遷をたどる、まさに集大成といえる一冊となった。
「覇権美女」と紹介された表紙では、迫力のあるボディを正面からとらえた水着ショット。さらには、肌があらわとなった背中全開の大胆ショットなどが公開された。
なお、巻末グラビアには榎原依那が登場する。