『トムとジェリーの宝島』特別放送決定 最新映画オープニングシーンのテレビ初公開も
アニメ映画『トムとジェリー 時をこえる魔法の羅針盤』（29日公開）を記念し、長編アニメーション『トムとジェリーの宝島』（2006年制作）が、24日午後7時よりTOKYO MXで特別放送される。
【画像】笑顔で手を振る向こうには冒険の世界！『トムとジェリー』映画最新作
誕生から85年以上。世代を超えて世界中で愛され続ける“最強のケンカ友達”トムとジェリー。劇場版最新作では、シリーズ初の全編フルCGアニメーションで、時空を超えた壮大な冒険が描かれる。
『トムとジェリーの宝島』は、海賊船を舞台に、宝の地図を巡ってトムとジェリーが大騒動を繰り広げる冒険感あふれる人気作。
さらに番組の最後には、最新映画本編のオープニングシーンがテレビ初公開。博物館へ向かうジェリーのキュートな姿や、フルCGで描かれる新たなトムとジェリーの世界観を、いち早く楽しむことができる。
【画像】笑顔で手を振る向こうには冒険の世界！『トムとジェリー』映画最新作
誕生から85年以上。世代を超えて世界中で愛され続ける“最強のケンカ友達”トムとジェリー。劇場版最新作では、シリーズ初の全編フルCGアニメーションで、時空を超えた壮大な冒険が描かれる。
『トムとジェリーの宝島』は、海賊船を舞台に、宝の地図を巡ってトムとジェリーが大騒動を繰り広げる冒険感あふれる人気作。
さらに番組の最後には、最新映画本編のオープニングシーンがテレビ初公開。博物館へ向かうジェリーのキュートな姿や、フルCGで描かれる新たなトムとジェリーの世界観を、いち早く楽しむことができる。
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