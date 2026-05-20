◇SV.LEAGUE AWARDS 2025-26(19日、都内)

国内バレーボールSVリーグの年間表彰を行うアウォーズが19日に開催され、SVリーグ王者に輝いた大阪ブルテオン(以下、大阪B)の西田有志選手がチャンピオンシップMVPを受賞。会見で、支えとなった妻の古賀紗理那さんへの感謝を語りました。

西田選手がキャプテンを務める大阪Bは、サントリーサンバーズ大阪とのファイナルを2勝1敗で制し優勝。第3戦では西田選手がサービスエースを決めるなど躍動し、ストレート勝利で頂点に立ちました。

日本代表を休養して臨んだ今シーズン。西田選手は「チームとしてやるべきことをやって、しっかり結果が出たことはうれしく思う」と振り返りました。

その中で、大きな支えとなったのが古賀さんからの言葉でした。

西田選手は、「『主人公だから考えずにやってきなよ』と言われたことが印象的だった」と明かします。続けて、「キャプテンというところもあって、ここ数年、人に対して神経を張って『こうしよう』『ああしよう』と言い続けていた部分ではあった」と心境を吐露しました。

さらに、「『ファイナルとか、ああいう状況でやるのは違うんじゃない？』って言われていて、『それは100％じゃないと思う』と言われた」と、古賀さんの言葉がプレーへの考え方を変えるきっかけになったことを明かしました。

ファイナルでは、第1戦より第2戦、第2戦より第3戦と状態を上げていった西田選手。「点数を取りに行く方にフォーカスを向けられた」と語り、第3戦では強気のサーブとスパイクでチームをけん引しました。

最後には今後について、「今年必ず五輪のチケットを取って、自分にフォーカスできる年を作りたい」と力強く語りました。