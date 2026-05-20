インスタグラム更新

ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード女子ビッグエアで金メダル、スロープスタイルで銅メダルを獲得した村瀬心椛（TOKIOインカラミ）が19日、自身のインスタグラムを更新。雪上とは雰囲気が一変した私服姿を公開すると、ファンの反響を呼んでいる。

セットアップのデニム姿で、サングラスに手をかけるようなポーズを見せた村瀬。「オーダーメイドデニム最高です」と記して、著名人にも多くファンを持つ縫製家で「デニムの神様」と呼ばれる小中儀明氏が営む滋賀の「コナーズソーイングファクトリー」を訪れた様子を公開している。

店で縫製を見学する様子など、複数の写真を公開した村瀬は、最後は小中氏とプロボーダーでもある妹・由徠との3ショット写真を公開。貴重な私服姿にファンからはコメントが相次いだ。

「凄い素敵でクールスタイルでぱっちり決まってますよ」

「モデルみたいな感じです！一見スポーツ選手には見えなく、めちゃくちゃオシャレ」

「めちゃくちゃカッコいい」

「デニムセットアップめちゃくちゃいいですね いつか自分も手に入れたい」

「絵になるなぁ デニム雑誌の表紙を飾って下さい」

「めちゃくちゃ似合ってて綺麗で可愛すぎるね」

「最初1枚目の写真、芸能人かと思いました」

「心椛さん、ランウェイデビューありますね」

「上下同色のデニムって中々似合う人いないよね 似合っててカッケー」

村瀬は2022年北京五輪のビッグエアで銅メダル。今年2月のミラノ五輪でさらに好成績を残し、注目度が上昇している。



（THE ANSWER編集部）